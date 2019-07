Bomberos de Maracaibo controlaron incendio en residencias Mirador del Lago, FOTOS

Bomberos de Maracaibo controlaron incendio en residencias Mirador del Lago

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo controló en tiempo récord un incendio que se registró a las 2:00 de la tarde de este sábado 20 de julio, en el piso 16 de las residencias Mirador del Lago, en la calle 76 con avenida 2, El Milagro.

Esta acción se desarrolló de manera conjunta con los Bomberos Aeronáuticos, Protección Civil de Maracaibo y la Policía Municipal, quienes lograron con éxito la evacuación de las familias que habitan en los 20 pisos del edificio que componen las cuatro torres del conjunto residencial.

Al respecto el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, Capitán (B) Engherbert Atencio, resaltó que la rápida intervención de los efectivos bomberiles evitó pérdidas humanas y lesionados.

También destacó que para controlar el incendio, el Cuerpo de Bomberos utilizó las nuevas unidades bomberiles y equipos entregados este año por la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, que duró menos de media hora, por lo que se está a la espera de las inspecciones por parte de los expertos para determinar la causa del mismo.





NOTA DE PRENSA

