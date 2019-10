Bomberos de Maracaibo rescata personas atrapadas en azotea durante incendio

El Cuerpo de Bomberos del Municipio Maracaibo, logró rescatar y poner a salvo a 20 familias, incluyendo a 10 personas que buscaron refugio en la azotea del edificio Residencia Mi Delirio, tras un incendio producido en el apartamento 9 de ese condominio, ubicado en el sector Tierra Negra, parroquia Olegario Villalobos.

El siniestro se originó por un cortocircuito que provocó las llamas a un calentador de agua, que se encontraba instalado de forma provisional en el interior de un closet.

El espeso humo provocó pánico entre los inquilinos y diez de ellos, quienes al ver bloqueadas las principales vías de escape del edificio, subieron a la azotea con el objetivo de buscar protección.

Un equipo de efectivos bomberiles logró sofocar y controlar la propagación del fuego hacia otras áreas de la vivienda; mientras que otro grupo de apagafuegos recuperó la ventilación de los pasillos afectados por el foco de calor y la opacidad del humo generado, para efectuar el desalojo preventivo del edificio, logrando un rescate exitoso de todos los inquilinos y sin ningún tipo de lesionados.

Para atender el siniestro se desplegaron 25 funcionarios bomberiles y las Unidades de Control y Extinción de Incendios de los Bomberos Aeronáuticos Bbros. Sur, junto a la Unidad de Rescate de Bomberos Maracaibo, quienes utilizaron 8 mil litros de agua, logrando en 45 minutos controlar la emergencia.

Es de destacar que la Unidad de Rescate de Bomberos Maracaibo, fue puesta en servicio recientemente, por la gestión del alcalde de la ciudad, Willy Casanova, para fortalecer este cuerpo de seguridad y rescate.

La llamada de emergencia fue recibida por el Ven-911 a las 5:45 de la madrugada, dando el alerta al Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar en su totalidad el suceso a las 6:30 de la mañana, con lo que se demostró la capacidad de respuesta y trabajo a la hora de cualquier contingencia.

