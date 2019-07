Brasil pasa a la Final luego de darle una Paliza 2-0 a la Argentina de Messi, que insiste en seguir hundiendo a la albiceleste

Brasileños y argentinos se enfrentaron en una batalla campal por el pase a la final de la Copa América 2019. La canarinha era la clara favorita para conseguir el boleto dada su condición de local, sumando el poco juego que mostraron los gauchos a lo largo del torneo que vivieron su mejor noche en cuanto al juego desplegado.

Los brasileños derrotaron 2-0 a los argentinos con dos grandes goles de Gabriel Jesús y Firmino, ambos llegaron luego de dos increíbles jugadas colectivas. El primero llegó durante la primera mitas y el segundo tanto apareció en los últimos 25 minutos del encuentro.

La primera ocasión del encuentro fue para el anfitrión al minuto dos mediante Firmino que remató solo ante Armani y este detuvo de manera espectacular. La acción fue anulada por fuera de juego del delantero del Liverpool.

Diez minutos después Argentina respondió con un potente disparo de Leandro Paredes desde la media distancia que iba directo al ángulo izquierdo del arco defendido por Alisson.

A los 19 minutos Gabriel Jesús hizo subir el 1-0 al marcador con una gran jugada colectiva de los brasileños. Dani Alves dejó dos marcadores por la izquierda para luego mandar un pase a Firmino y que este asistiera solo a Gabriel Jesús que entró solo por el área pequeña para mandar el balón al fondo de la red.

Argentina no se quedó atrás y buscó el empate. A los 30 minutos casi llega el 1-1 tras el cobro de un tiro libre por parte de Messi que envió el balón a la cabeza del Kun y el cabezazo de Agüero pegó en el travesaño de la meta defendida por Alisson.

La primera mitad transcurrió de manera muy intensa y física. Las tres tarjetas amarillas sacadas por el principal reflejan la batalla que se está viviendo en el terreno de juego.

Con el inicio de la segunda mitad y la necesidad de buscar el empate, Argentina salió lanzada al ataque y consiguió pisar el área rival en dos ocasiones consecutivas.

A los 51′ Lautaro disparó tras recibir un centro de Messi en el área, pero su disparo salió muy centrado y flojo, sin mucho problemas para Alisson. Un minuto más tarde De Paul mandó a las nubes su disparo luego de otra asistencia más de Messi.

Brasil no tardó en responder. A los 56′ una buena acción de Gabriel Jesús en la frontal del área hace que el rechace de un balón le llega a Coutinho, que de cara al arco no pudo mandarla a guardar. Desastroso lanzamiento del brasileño.

En la siguiente acción Lautaro asistió a Messi que intentó fusilar Asistencia de Lautaro para el crack argentino, que fusila con su zurda pero el balón se estrella contra la madera del primer palo. ¡Segundo palo de Argentina!

Messi volvería a tener otra oportunidad, esta vez desde su especialidad: el tiro libre. Su remate iba directo al ángulo, pero Alisson estuvo atento y detuvo el remate.

Todos los intentos de los gauchos quedaron en eso cuando Firmino marcó el segundo de los locales a los 66 minutos. Otra distracción de la defensa argentina que aprovechó Gabriel Jesús. Ni Foyth ni Otamendi logran parar al delantero del City, que recortó y asistió al centro del área para Firmino, que la empuja al fondo de la red totalmente solo. Otro golazo de los brasileños.

Los últimos 15′ del encuentro pasaron con idas y vueltas, sin que ninguno de los equipos crearan ocasiones que pudieran inquietar a la defensa rival.

Brasil tendrá que esperar por el ganador del Chile-Perú que se disputa mañana a las 8:30 de la noche, hora venezolana, en la Arena do Gremio de Porto Alegre.

Tite y Scaloni salieron con sus mejores armas al terreno del Mineirao en Belo Horizonte.

Alineaciones confirmadas:

Brasil: Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro; Casemiro, Arthur y Coutinho; Everton, Gabriel Jesús y Firmino.

Brasil pasa a la Final luego de darle una Paliza 2-0 a la Argentina de Messi, que insiste en seguir hundiendo a la albiceleste was last modified: by

En : Deportes