MARACAIBO: Buhoneros de Las Pulgas no quieren billetes de $1 el mínimo aceptado es de $10

No.. nunca desapareció el Mercado Las Pulgas de Maracaibo, algunas opiniones escuchadas a las personas que acuden allí, en el último recorriendo que hicimos fueron:

“En este mercado se mueve la verdadera económia de Maracaibo, si desapareciera desaparece la ciudad..”

“Hay muchos intereses de cúpulas pro y antigobierno que pujan para que esto siga en pie como sea..”

“No es que las mafias tengan más poder es que el poder es el mismo…”.

Y aunque en Enero el gobierno regional del Zulia aseguró que las mafias ni los tarantínes no volverían al mercado.. allí están de nuevo, los vendedores quejándose que los extorsionan para poder ocupar un puesto allí y ellos traslanadole ese costo al ciudadano que termina pagando por todo..

El director de seguridad ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo, César Garrido, señaló que no permitirán que las mafias que se apoderaron en un momento de Las Pulgas “vuelvan a tomar el mercado”, razón por la que han reforzado la seguridad en el lugar, en la avenida Libertador y calles adyacentes con funcionarios y “cuatrimotos”. “Hemos duplicado la presencia policial y militar en el centro. Hoy estamos garantizando la seguridad en toda la Libertador y vías adyacentes. En las próximas horas estarán las comisiones que designó el Alcalde, la comisión de ordenamiento, y otros equipos, estaremos incorporándonos a las áreas adentro de Las Pulgas para hacer una evaluación de lo que allí está sucediendo y definir una ruta estratégica de control progresivo del mercado, lo que nosotros no vamos a permitir es que esas mafias vuelvan allí”, expresó Garrido a este diario.”.

Pasamos a verificar el rumor que se dejó colar en los últimos días.. que los bunoneros estaban rechazando el billete de $1 dólar americano.. sí, aunque usted no lo crea lo verificamos y confirmamos lo que anteriormente había publicado el diario Panorama:

Un cliente se acercó, este jueves, a un vendedor que está al fondo de CC Plaza Lago y le preguntó al buhonero cuánto costaba el arroz; el hombre respondió: “Mil seiscientos (bolívares soberanos), primo”, a lo que el comprador le dijo: “Aceptáis dólares”, y el vendedor le dijo: “Si”.

El propio comprador sacó de sus bolsillos un billete de 1 dólar, y para su propio asombro, la pieza monetaria norteamericana fue rechazada por el comerciante informal. Algo insólito e inexplicable.

“No hermano, ese billete no. Primo, ese billete no es comerciable, no me lo reciben en La Raya”, dijo el buhonero, haciendo referencia a que ni en la frontera colombo-venezolana ni alguna otra parte le iban a recibir los billetes de un dólar porque, según el vendedor, es la “norma” que rige el mercado negro.

Luego de la acción, el comprador tuvo que guardar los billetes de un dólar y marcharse, al no ser aceptado por otros comerciantes de la localidad.

De esta manera, los ciudadanos cada vez quedan con sus manos atadas al momento de adquirir alimentos a bajo costo dentro del mercado informal que nuevamente tomó el control en la adyacencias de Las Pulgas.

Compradores han denunciado que los buhoneros no solo rechazan el billete de un dólar, sino que hacen lo mismo con el billete de $ 5. Si se desea realizar una transacción en efectivo solo son aceptadas las unidades de 10 dólares en adelante.

Este problema también se suma al rechazo de algunas piezas del actual cono monetario nacional. En el centro de la ciudad el billete de 2 y de 5 bolívares ya pasaron a mejor vida y detrás de el dos unidades más: los billetes de 10 y 20 bolívares soberanos.

“Cada día es más difícil comprar aquí en Las Pulgas. A pesar que los precios de los productos son más baratos, los buhoneros cada vez son más exigentes y estrictos. No quieren los billetes de 2, 5, 10 y 20 (…) y ahora también están rechazando el de 50 (bolívares). Solo quieren los de mayor denominación para revenderlo en Colombia a más del 100%”, denunció Ana Virginia Romero, compradora.

El economista Carlos Maldonado aseguró que “todo este problema es resultado de las distorsiones cambiarias que existen en el sistema financiero y la vigencia del mercado negro. Es increíble que los comerciantes rechace un billete de dólar (…). Personalmente, no recomiendo realizar transacciones de este tipo dentro del mercado informal porque pueden recibir de vuelto billetes falsificados y que provienen, en buena medida, del vecino país”.

Finalmente, se evidencia que el esquema de contrabando y mafias sigue intacto porque estos individuos hablan de negociar sus mercancias en La Raya (frontera con Colombia) como si de ir a buscar pan en un supermercado.

