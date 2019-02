Cada Kit de Aseo personal de la ayuda humanitaria rinde para una familia

De acuerdo a los coordinadores de la consignación y entrega de la ayuda humanitaia, se pudo conocer que cada kit de aseo personal puede garantizar la higiene de una familia venezolana.

Así lo informó José Manuel Olivares, médico oncólogo y diputado de la Asamblea Nacional, durante el arribo del segundo avión de la Fuerza Área norteamericana que descargó en Cúcuta, Colombia, un lote más de ayuda humanitaria para Venezuela.

Cinco personas, niños y adultos, puede beneficiarse de cada kit de higiene personal. Adicionalmente al kit los aviones también desembarcaron medicamentos y suplementos nutricionales que pueden sustituir las comidas de un niño por un día.

Hasta la tarde de este sábado dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, procedentes de la base aérea de Homestead, en el sur de Miami, aterrizaron en el en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta con suplementos nutricionales y kits de higiene.

Son aproximadamente 70 toneladas de cargamento de ayuda humanitaria para Venezuela que arribaran desde los Estados Unidos a Colombia.

