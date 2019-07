Cómo calcular el consumo en Amperios de los Electrodomésticos

¿Muchos apagones? La solución es colocar un protector para toda la casa, por eso te traigo esta guía para aprender a calcular el consumo en amperios de los electrodomésticos en tu hogar.

De acuerdo a las agencia internacional de energía, el consumo de los electrodomésticos se ubica en 50% de la electricidad que se consume en el hogar, asímismo si estos dispositivos se encuentran enchufados en modo de espera el consumo sería de 5% al 10% del total de la electricidad.

Algunas legislaciones obligan a que los aparatos tengan visible un etiqueta que indique todo sobre su consumo, normalmente lo vemos de forma más común en las neveras.

Cada uno de los electrodomésticos consumen diferentes cantidades de energía, dependiendo de su eficiencia energética y de cuánto tiempo los utilices al día o a la semana, así como de otras condiciones. Evite enchufar muchos electrodomésticos en un mismo tomacorriente.

En estos tiempos debemos proteger nuestros electrodomésticos, y debemos adquirir si es posible un protector para toda la casa o apartamento, estos dispositivos detectan si hay altas o bajas de voltaje y desconectan toda la vivienda para proteger nuestros aparatos de los apagones, pero primero debemos conocer cuanto consumen nuestros aparatos en amperios para poder elegir el protector adecuado:

Veamos la tabla:

Aparato Potencia (Promedio) Watts Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) Tiempo de uso al mes Horas Consumo mensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora ELECTRODOMESTICOS DE BAJO CONSUMO Abrelata 60 15 min/semana 1 0.06 Exprimidor citricos 30 10 min/dia 5 0.15 Videocassetera o DVD 25 3hr 4vec/sem 48 1.2 Extractor de frutas y legumbres 300 10 min/día 5 1.6 Batidora 200 1hr 2vec/sem 8 1.8 Licuadora baja potencia 350 10 min/día 5 2 Licuadora mediana potencia 400 10 min/día 5 2 Máquina de coser 125 2hr 2vec/sem 16 2.3 Tocadiscos de acetatos 75 1 hr/día 30 2.5 Licuadora alta potencia 500 10 min/día 5 4 Bomba de agua 400 20 min/día 10 5 Tostadora 1000 10min.diarios 5 5 Radio grabadora 40 4 hrs.diarias 120 8 Secadora de pelo 1600 10 min/día 5 9 Estereo musical 75 4 hrs.diarias 120 9 Tv color (13-17 pulg) 50 6 hrs.diarias 180 10 Horno eléctrico 1000 15 min/día 10 12 Horno de microondas 1200 15 min/día 10 13 Lavadora automática 400 4hr 2vec/sem 32 13 Tv color (19-21 pulg) 70 6 hrs.diarias 180 13 Aspiradora horizontal 800 2hr 2vec/sem 16 13 Aspiradora vertical 1000 2hr 2vec/sem 16 16 Ventilador de mesa 65 8 hrs.diarias 240 16 Ventilador de techo sin lámparas 65 8 hrs.diarias 240 16 Ventilador de pedestal o torre 70 8 hrs.diarias 240 17 Focos fluorescentes (8 de 15W c/u) 120 5 hrs.diarias 150 18 ELECTRODOMESTICOS DE CONSUMO PROMEDIO

TV Color (24-29pulg) 120 6 hrs.diarias 180 22 Cafetera 750 1 hr.diarias 30 23 Plancha 1000 3hr 2vec/sem 24 24 Ventilador de piso 125 8 hrs.diarias 240 30 Estación de juegos 250 4 hora/dia 120 30 Equipo de computo 300 4 hora/dia 120 36 TV Color(32-43pulg) 250 6 hrs.diarias 180 45 Refrigerador (11-12 pies cúbicos) 250 8 hrs/dia 240 60 TV Color (43-50 pulg. Plasma) 360 6 hrs.diarias 180 65 Refrigerador(14-16 pies cúbicos) 290 8 hrs/dia 240 70 Focos incandescentes (8 de 60W c/u) 480 5 hr.diarias 150 72 Refrigerador (18-22 pies cúbicos) 375 8 hrs/dia 240 90 Secadora de ropa eléctrica 5600 4 hrs.semana 16 90 Congelador 400 8 hrs/día 240 96 ELECTRODOMESTICOS DE ALTO CONSUMO Refrigerador de más de 10 años 500 9 hrs/día 240 120 Refrigerador(25-27 pies cúbicos) 650 8 hrs/día 240 156 Calentador de aire 1500 4 hrs/día 120 180 Aire lavado (cooler)mediano 400 12 hrs.diarias 360 144 Aire lavado (cooler)grande 600 12 hrs.diarias 360 216 Aparato divido (minisplit) 1 ton. 1160 8 hrs.diarias 240 278 Aparato divido (minisplit) 1.5 ton. 1680 8 hrs.diarias 240 403 Aparato divido (minisplit) 2 ton. 2280 8 hrs.diarias 240 547 Aparato de ventana 1 ton. Nuevo 1200 8 hrs.diarias 240 288 Aparato de ventana 1 ton. Antiguo 1850 10 hrs.diarias 300 555 Aparato de ventana 1.5 ton. Nuevo 1800 8 hrs.diarias 240 432 Aparato de ventana 1.5 ton. Antiguo 2250 10 hrs.diarias 300 675 Aparato de ventana 2 ton. Nuevo 2450 8 hrs.diarias 240 588 Aparato de ventana 2 ton. Antiguo 3200 10 hrs.diarias 300 960 Refrigeración central 3 ton. Nuevo 3350 8 hrs.diarias 240 804 Refrigeración central 3 ton. Antiguo 4450 10 hrs.diarias 300 1335 Refrigeración central 4 ton. Nuevo 4250 8 hrs.diarias 240 1020 Refrigeración central 4 ton. Antiguo 6500 10 hrs.diarias 300 1950 Refrigeración central 5 ton. Nuevo 5250 8 hrs.diarias 240 1260 Refrigeración central 5 ton. Antiguo 7900 10 hrs.diarias 300 2370

Para saber cuantos amperios tenemos de consumo sumamos todos los vatios de los aparataos que operan a 110v y los dividemos entre 110, y sumamos todos los vatios de los aparatos que operan a 220v y los dividimos entre 220, luego sumamos las dos cifras restantes y obtenemos la cantidad de Amperios totales en el momento de mayor carga en nuestro hogar.

Es importante tener en cuenta que a mayor capacidad de joules en el protector, soportará un mayor rango de choque al momento de un bajón o apagón..

Ing.Roberto Alemán

