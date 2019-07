Cámara de Comercio de Maracaibo: Canasta Alimentaria de junio subió a 3.351.494

MARACAIBO.- La Unidad de Información y Estadística de la centenaria Cámara de Comercio de Maracaibo, presenta el acostumbrado estudio mensual sobre el costo de la Canasta Alimentaria Normativa de la capital del estado Zulia, correspondiente al mes de junio el cual, con un aumento absoluto de 308 mil 047 Bs, se ubicó en 3.351.494 Bs.

En este nuevo papel de trabajo, también se dio a conocer que para la cobertura de las necesidades nutricionales promedio de una familia marabina conformada por cinco personas, se necesitó diariamente, 111.716 Bs, equivalente a 2,8 salarios mínimos al día.

En este estudio, el cual contiene 46 de los cincuenta rubros que establece el Instituto Nacional de Estadística (INE), también se determinó la cantidad de ingresos mensuales que deben tener las familias de Maracaibo para adquirir la Canasta, es de 83.8 salarios mínimos, a sabiendas de que el salario integral establecido por el Ejecutivo nacional es de Bs 40mil.

Por otra parte, se estableció que inflación acumulada en lo que va de año sube a 866.77% y la inflación mensual en los rubros de alimentos tuvo una significativa disminución con respecto al mes anterior, quedando en 10.12%.

Asimismo, se estableció la Variación Porcentual del Costo de la Canasta Alimentaria CCM para Maracaibo por rubros el cual, tuvo un importante descenso en el mes analizado en cada ítem, destacando que:

• Cereales y Derivados, -7.47%

• Carnes y sus Preparados, 8.49%

• Pescados y Mariscos, -4.56%

• Leche, Quesos y Huevos, 3.01%

• Grasas y Aceites, 5.50%

• Frutas y Hortalizas, 32.44%

• Raíces, Tubérculos y Otros, -19.25%

• Semillas, Oleaginosas y Leguminosas, 18.80%

• Azúcar y Similares 3.03%

• Café, Té y Similares 9.99%

En : Economía