Cámara de Representantes de EEUU rechazó definitivamente un TPS para venezolanos

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos no aprobó en la sesión de este martes el proyecto de Ley de Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, informó La Voz de América.

El TPS es un beneficio migratorio temporal que el Departamento de Seguridad Nacional otorga a extranjeros que viven en EE UU de manera irregular debido a que en sus países se vive una crisis, bien sea un conflicto armado o un desastre natural.

El proyecto, que fue introducido a la Cámara por los congresistas Mario Díaz Balart y Darren Soto a comienzos de este año, obtuvo 269 votos a favor y 154 en contra. Para ser aprobado se requería de al menos 282 votos, que representan dos tercios de la cámara.

Previamente, Elliott Abrams,enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, afirmó el lunes en una entrevista con la La Voz de América que no cree que la Administración de Trump “ni la próxima vayan a otorgar TPS” mientras los tribunales del país mantengan “que (ese beneficio migratorio) es perpetuo».

“Por eso ninguna administración va a dar TPS, porque es eterno, porque no tenemos el derecho a decidir levantarlo después de un año, cinco años que las condiciones hayan cambiado”, indicó Abrams.

Actualmente, Estados Unidos brinda TPS a El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen.

Más de cuatro millones de venezolanos han abandonado el país, de acuerdo con cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

