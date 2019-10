CAMBIO CLIMÁTICO: Derretimiento del Ártico hace Aparecer nuevas Islas y reduce los ecosistemas

En una situación que se agrava con cada año que pasa, Rusia dio a conocer este martes los resultados del fin de la expedición en el remoto Ártico y confirmó el descubrimiento de cinco nuevas islas reveladas por el derretimiento de los glaciares.

El vicealmirante de la Flota del Norte de la Armada rusa, Alexander Moiséyev, indicó que el descubrimiento fue realizado por la expedición conjunta con la Sociedad Geográfica de Rusia (RGO, por sus siglas en ruso) al archipiélago de la Tierra de Francisco José (Provincia de Arjánguelsk, Noroeste de Rusia) durante los meses de agosto y septiembre.

Las nuevas islas están ubicadas en la costa del mar de Kara, en la isla del archipiélago Nueva Zembla, o Nóvaya Zemlyá y las áreas de sus territorios miden desde 900 hasta 54.500 metros cuadrados. Se precisa que se estudiará estos nuevos bloques antes de asignarles un nombre.

«Básicamente, esto [la aparición de nuevas islas] está asociado con el derretimiento del hielo», dijo Moiséyev, también líder de la expedición. También explicó que anteriormente se trataban de glaciares, pero la fusión del hielo hizo que aparecieran estas islas.

La expedición involucró a un equipo de 60 personas, entre ellos científicos de la RGO y representantes del parque nacional Ártico Ruso. De acuerdo a la RGO durante el 2015 y 2018 se han descubierto más de 30 nuevas islas, cabos y bahías.

