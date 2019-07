Lluvias torrenciales azotaron Washington, D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia el lunes, lo que causó peligrosas inundaciones repentinas en calles y hasta en la Casa Blanca.

La tormenta de lento avance lavó los caminos, dejó varados a los conductores y empapó sótanos, incluyendo el de la Casa Blanca, durante una caótica mañana para el tránsito en la región capitalina.

El agua inundó el espacio de trabajo de la prensa en el sótano cerca del Ala Oeste de la residencia presidencial. Empleados gubernamentales trabajaron para drenar charcos de agua estancada con aspiradoras especiales.

Las inundaciones provocaron apagones que obligaron a cerrar el edificio y Museo de los Archivos Nacionales, según un comunicado de éstos, en el que se indicó que la Declaración de Independencia, la Constitución y la Carta de Derechos estaban a salvo.

FUENTE. VOANOTICIAS

CAMBIO CLIMÁTICO: Las peores lluvias en casi 150 años azotan Washington, D.C., FOTOS

Noticias de Estados Unidos