Canadá declara persona non grata al Embajador y Encargado de Negocios venezolano

La ministra de relaciones exteriores de Canadá declaró al embajador de Venezuela en ese país persona “non grata”, en respuesta a la misma iniciativa llevada acabo por el régimen de Nicolás Maduro.

En el comunicado indican que “los canadienses no se mantendrán al margen mientras el Gobierno de Venezuela roba a su pueblo de sus derechos fundamentales democráticos y humanos, y les niega el acceso a asistencia humanitaria básica”.

A continuación el comunicado completo:

“El gobierno venezolano ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona non grata y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro, que sistemáticamente ha socavado todos los esfuerzos para restaurar la democracia y ayudar al pueblo venezolano.

“Los canadienses no se mantendrán al margen mientras el gobierno de Venezuela le roba a su gente sus derechos democráticos y humanos fundamentales, y les niega el acceso a la asistencia humanitaria básica.

“En respuesta a este movimiento del régimen de Maduro, estoy anunciando que el Embajador venezolano en Canadá, que ya había sido retirado por el gobierno venezolano para protestar contra las sanciones canadienses contra los funcionarios venezolanos implicados en corrupción y abusos graves contra los derechos humanos, ya no es bienvenido en Canadá. También estoy declarando al Encargado de Negocios venezolano persona non grata.

“Me gustaría reconocer especialmente la excepcional profesionalidad y dedicación de todo el personal de Canadá que trabaja en Venezuela.

“Continuaremos trabajando con nuestros socios en la región, incluso a través del Grupo Lima, para ejercer presión sobre el régimen antidemocrático de Maduro y restaurar los derechos del pueblo venezolano”.

