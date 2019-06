Caracas Ciudad Plural forma a miles de vecinos como constructores de paz bajo los ideales de Gandhi

Desde Caracas Ciudad Plural se han enfocado durante el 2019 a llevar a toda la capital una propuesta de formación basada en la cultura de paz, para ello están desarrollando una serie de estrategias que aspiran ampliar la visión de los ciudadanos, acerca de términos de violencia y paz, proyectadas en las políticas sociales y desarrollar así una comprensión diferente sobre el conflicto, entendiendo los beneficios que puede aportar a la transformación de la sociedad. Lo líderes del proyecto informaron que en tan solo 5 meses han formado a casi el millar de venezolanos usando como herramienta los pilares de la no violencia de Mahatma Gandhi.

Rosanna Cariello., directiva de Caracas Ciudad Plural, comentó que desde el inicio del programa han realizado 35 actividades de formación llevando el mensaje a 784 ciudadanos de toda la Gran Caracas, pertenecientes a 21 parroquias de los 5 municipios y 3 parroquias del estado Miranda. “Igualmente ejecutamos una actividad masiva llamada “Un Minuto Por la Paz” donde participaron más de 600 personas, con la finalidad de compartir en 1 minuto nuestra visión de la Lucha No Violenta y la Cultura de Paz, como el camino para el cambio del país”, dijo.

Cariello explicó que los talleres vivenciales y dinámicos para la construcción de cultura de Paz se enfocan al desarrollo de una conciencia reflexiva y en la creación de espacios de paz interna, integrando estrategias de conciencia y cambios de estados emocionales, que permitan a los participantes encontrar pequeños espacios de paz personal en situaciones de angustia e incertidumbre teniendo herramientas personales ante las situaciones de violencia. “Compartimos la necesidad de rescatar los valores individuales, sociales, derechos y deberes, derechos humanos como norte de la acción ciudadana democrática y para la construcción de la justicia social. Intercambiamos experiencias sobre la necesidad y fuerza del perdón, como inicio al proceso de reconciliación”.

Señaló que también brindan herramientas para la comunicación asertiva y el trabajo cooperativo, como base de la construcción de una nueva forma de interacción comunitaria, haciendo entrega de los 5 pilares de la no violencia de Gandhi como una herramienta poderosa en la construcción de una cultura basada en la paz. “La propuesta formativa del Centro de Estudios de Ciudadanía dirige su atención a los diferentes grupos, como son Cuentos Ciudadanos para la Paz, para niños de educación inicial y los primeros grados llevando el mensaje ya a 66 niños del barrio José Félix Ribas zona 6 y en el sector la Bombilla, ambos de Petare”, indicó.

La abogada y educadora informó que han elaborado talleres para los jóvenes de bachillerato y educación técnica formándolos como constructores de paz a través de actividades lúdicas y reflexivas, igualmente ofrecemos los programas Maestros Constructores de Paz y Padres Constructores de Paz llevando el mensaje a centenares de ciudadanos en tan solo 5 meses en las comunidades caraqueñas. “Para las comunidades en general, tenemos el taller de Ciudadanos Constructores de Paz, donde se hace énfasis en el poder del ciudadano para entender y afrontar la violencia estructural y social generando acciones colectivas para la construcción de nuevas relaciones pacíficas y democráticas. En estos eventos han participado 138 ciudadanos de toda la Gran Caracas”.

Destacó que para lograr la paz es indispensable el conocimiento y respeto a los derechos humanos, es por ello que se ha diseñado un portafolio de películas que permiten llevar a las comunidades este mensaje. “Films como Escritores por la Libertad, Roma, Las Horas más Oscuras y Talentos Ocultos, Invictus y Los Campeones son proyectados en las comunidades generando debates y conciencia entre los espectadores”

Concluyó informando que este mensaje de paz y dialogo ha sido difundido por toda la ciudad gracias a la alianza con muchas asociaciones civiles y vecinales, las cuales apuestan a la reconciliación como pilar para la construcción de la nueva Venezuela. “Como decía John Lennon: La paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas. Pueden comunicarse con nosotros a ccsciudadplural@gmail.com; @caracasplural en Instagram o en twitter”, sentenció.

Contacto:

Rosanna Cariello. Directiva de Caracas Ciudad Plural

Telf. 04141291001

@caracasplural

