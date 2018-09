Caracas FC quiere seguir haciendo historia en la Copa Sudamericana

Se reanudan las acciones de la Copa Conmebol Sudamericana que llega a los octavos de final luego de varias fases eliminatorias, ahora, los juegos no se definirán por sorteo, sino que seguirán una orden lógica de eliminación. Para iniciar su camino por esta etapa decisiva, este miércoles 19 de septiembre, a partir de las 06:30 PM, hora de Venezuela, el Caracas Fútbol Club recibirá en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela al Atlético Paranaense de Curitiba, Brasil. Los brasileños vienen de vencer a Peñarol de Uruguay, mientras que los criollos vencieron por un marcador contundente al Sport Huancayo de Perú. Un empate entre estos dos equipos no es visto como el resultado más viable para las casas de apuestas consultadas por OddsShark, y que se produzca, se paga a +220.

Los Rojos del Ávila quieren continuar su paso arrollador en la competencia continental, luego de haber superado las dos primeras fases del torneo exitosamente. En su primer desafío, el Caracas FC se enfrentó al Everton de Viña del Mar, Chile, al cual venció en territorio austral 2-1, en Caracas, los chilenos se llevaron la mejor y dejaron el marcador 1-0, sin embargo, los dos goles marcados como visitante por el equipo capitalino le dieron el pase a la segunda fase.

Luego del receso del mundial de fútbol Rusia 2018, el Caracas FC enfrentó al Sport Huancayo de Perú, al que venció 2-0 en la ciudad de Caracas y 4-3 en Huancayo, dejando el marcador global 6-3 y obteniendo el pase a los octavos de final. Además, Diomar Díaz, estrella del equipo caraqueño es actualmente el máximo goleador del torneo con 4 tantos. Para los sitios de apuestas deportivas, el conjunto venezolano no es el favorito para llevarse la victoria en este duelo, y que lo logre se paga a +345.

Por otro lado, el Atlético Paranaense también viene de obtener muy buenos resultados en la justa continental. En la primera fase logró el triunfo ante el Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina, a los que venció 3-0 en Curitiba, y luego cayó 1-2 en Rosario, garantizando así el pase a la segunda fase. Ya en el mes de agosto, venció 4-0 al Peñarol de Uruguay como local, y ganó también el segundo enfrentamiento 4-1 en Montevideo.

En el campeonato brasileño, el Atlético Paranaense tiene un desempeño regular, actualmente fuera de la clasificación a las competencias internacionales, ya que ocupa el décimo primer lugar de la tabla con 30 puntos, producto de 8 victorias, 6 empates y 11 derrotas, con un saldo positivo de goles de +2. A pesar del buen momento del Caracas FC, el Atlético Paranaense demostrará su poderío para pasar a la siguiente fase, en la que se entrarán al vencedor entre Bahia y Botafogo. Es por eso que las casas de apuestas consultadas por OddsShark piensan que el equipo brasileño es el gran favorito para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +100.

