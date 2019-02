CARACAS.- Como Efrén Rafael Salazar, de 20 años, funcionarios policiales identificaron al joven que —la semana pasada— fue asesinado de múltiples disparos y quemado en un hecho que ocurrió en el sector Las Marías y Los Sin Techo de El Cementerio, al suroeste de Caracas.

De acuerdo con lo informado por la periodista Lysaura Fuentes, el joven estaba en los rezos por la muerte de su abuela y, según testigos, salió un momento de la vivienda para comprar algo, cuando varios hombres lo sometieron y se lo llevaron a las cercanías de una torre de electricidad del sector.

Allí le efectuaron varios disparos para posteriormente quemarlo.

Salazar vendía baterías y accesorios de celulares en un puesto en Quinta Crespo. Dejó a una joven embarazada.

CARACAS: Matan y queman a comerciante de Quinta Crespo was last modified: by

Loading...

CARACAS: Matan y queman a comerciante de Quinta Crespo

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):