Caracas Plural convierte a vecinos en lideres comunitarios con herramientas ciudadanas

La agrupación civil Caracas Ciudad Plural en alianza con otras de carácter vecinal ha decidido llevar a las comunidades, un taller donde a los caraqueños se les dote de herramientas para poder ejercer de manera efectiva la organización vecinal, y así poder enfrentar los diversos problemas que padecen las comunidades resolviéndolos con inteligencia y dialogo. Informaron que el taller ya ha sido dictado en zonas como Alta Vista en Catia, Las Minas de Baruta y El Hatillo por solo mencionar algunas.

Gladys Mogollón, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Miranda e integrante de Caracas Ciudad Plural, explicó que ayudan a los vecinos a descubrir qué tipo de organización vecinal tiene y ha donde quiere ir, dotándolos de herramientas basada de la experiencia de otras comunidades ejerciendo liderazgo social efectivo. “Muchas veces los vecinos han tenido jornadas que se han organizado en momentos puntuales en defensa de su comunidad y esto no lo han documentado. Logrando mejorar la calidad de vida tejiendo una red, la cual permitirá afrontar problemas como los servicios públicos o restaurar un área de esparcimiento, incluso organizar una protesta es un éxito en la organización vecinal efectiva”, dijo.

Mogollón destacó que lo líderes vecinales no solo deben centrarse en los vulnerables, sino de todo ese capital humano presentes en sus comunidades, desde quien pueda bailar u organizar un bingo. Destacando que lo importante acá es rescatar y hacer tejido social necesario. “Durante la charla recalcamos que censarnos no es un hecho puntual o de política solamente, esto nos sirve para saber quiénes somos y que necesitamos, también da argumento a la hora de solicitar algún proyecto a nivel municipal, estadal o nacional. Sabiendo que datos solicitaremos, quien pedirá los datos etc.”.

La vocera de Creemos Alianza Ciudadana de Miranda, indicó que los vecinos deben conocerse entre sí, logrando una buena interrelación personal usando todos los medios de comunicación que se tengan a la mano dentro de la comunidad. “Sean la cartelera, SMS o el popular grupo de Whatsapp, cada vecino puede aportar mucho o poco para la resolución de los problemas de su comunidad. También hablamos en la charla de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas donde las comunidades organizadas forman parte neurálgica en el artículo 11”, aseguró.

Concluyó diciendo que sean las charlas en Baruta como en pleno municipio Libertador donde hemos visitado Alta Vista en Catia y la semana que viene en el Cementerio, la gente sale muy motivada independientemente sean, en el este u oeste. ”Para ser una organización vecinal efectiva es vital la unión, organización y la disciplina, y al final recalcamos la necesidad de que esta cruda realidad cambie y parte de ese cambio es político y nosotros somos corresponsable de lograrlo, estando organizados para cualquier eventualidad de carácter social, económico, político e incluso electoral”.

Caracas Plural convierte a vecinos en lideres comunitarios con herramientas ciudadanas was last modified: by

En : Notas de Prensa