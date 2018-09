CARACAS, VENEZUELA: Hallan el cadáver de mujer en la cava de una charcutería

CARACAS, VENEZUELA.- El cadáver de Mariale Rosa Bastardo, de 22 años, fue hallado en el cuarto de refrigeración de una charcutería ubicada en la avenida Las Fuentes, del sector Paraíso, en Caracas.

El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma blanca, presuntamente, acertadas por un empleado de la mujer, según reseña el diario El Nacional.

Lysaura Fuentes, periodista de sucesos, informó a través de su cuenta de Twitter, @lysaurafuentes, La periodista explicó que la persona que distribuye los embutidos y fiambres encontró a Bastardo en la cava, luego de observar que la santamaría del local no estaba cerrada totalmente.

Fuentes también informó que el sospechoso está fugado y la joven era oriunda de Maturín, estado Monagas.

El cadáver de una joven de 22 años identificada como Mariale Rosa Bastardo Herrera fue hallado este jueves con múltiples puñaladas en el cuarto de refrigeración de una charcutería, situada en la avenida Las Fuentes de El Paraiso — Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) 14 de septiembre de 2018

