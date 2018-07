CARACAS, VENEZUELA: Médicos van a paro indefinido en otros seis hospitales

Centenares de cirujanos y residentes de seis centros asistenciales situados en Distrito Capital, reunidos en una asamblea realizada en el Hospital Miguel Pérez Carreño, resolvieron adherirse formalmente al paro indefinido que mantienen las enfermeras, y exigir un salario digno y condiciones adecuadas para atender a sus pacientes.

Representantes de los hospitales Universitario de Caracas, J. M. de los Ríos, Magallanes de Catia, José Ignacio Baldó, Materno Infantil de Caricuao y Elías Toro, además del Pérez Carreño, aprobaron una lista de acciones que se mantienen desde ayer: apoyar el paro indefinido de enfermería, y suspender las actividades no prioritarias y electivas, es decir, mantener las consultas de emergencia, de embarazadas, de vacunación, atención en terapias intensivas y en pacientes oncológicos. También ratificar el apoyo total a las reivindicaciones salariales y el reclamo por la dotación y seguridad en esos centros, así como crear un comité de conflicto de Caracas.

Con este pronunciamiento se elevan a 10 los hospitales que permanecen en protesta frente a la desatención del gobierno por la falta de medicamentos, insumos, equipos y de ajuste salarial. El 3 de julio, el personal médico del Hospital Vargas, la Maternidad Concepción Palacios, el Periférico de Catia y el Hospital José Ignacio Baldó en El Algodonal, resolvieron paralizar actividades, luego de nutridas asambleas internas, en las que se debatió la necesidad de que los gremios estén unidos en la lucha por la salud de los venezolanos.

Representantes de algunos de estos centros de salud participaron ayer en el encuentro interhospitalario.

En la asamblea estuvieron presentes el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera; y el presidente del Colegio Médico de Caracas, Fernando Bianco, quienes fueron invitados por sus colegas para debatir sobre la crisis que afecta a los hospitales.

León Natera, como máxima autoridad del gremio, respaldó abiertamente las decisiones adoptadas por los cirujanos y residentes presentes, de cada uno de los centros de salud.

No fue así la posición de Bianco, quien planteó la posibilidad de apoyar la medida bajo ciertas condiciones, según informaron asistentes. Una de estas fue la de no participar en acciones donde esté presente la FMV, y también la de establecer un diálogo con el gobierno.

La presidente del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, intervino en la reunión para reiterar las exigencias referidas a la calidad de atención de los pacientes.

Una vez concluida la asamblea se conformó el comité de conflicto, integrado por una representación plural, que tendrá la responsabilidad de ratificar las demandas ante otras instancias y de acordar otras acciones. Se reuniránel lunes con el Colegio de Médicos y el viernes con la FMV.

Anuncian cierre en Táchira

Eleonora Delgado

Médicos del Hospital Central de San Cristóbal hicieron un llamado a las autoridades del área de salud para que atiendan las serias carencias de personal idóneo, medicamentos e insumos y así poder asegurarles el alivio a los venezolanos enfermos que acuden a los servicios.

“No puede ser que los habitantes de la entidad se queden desasistidos totalmente. De continuar esta situación, el Hospital Central va a entrar en cierre total y no técnico, porque no va a haber ningún médico o enfermera que siquiera abra la puerta para atender a un paciente”, dijo Pedro Lobo, pediatra y médico del principal centro asistencial que es referencia en el suroccidente del país y en el que se atienden enfermos del resto de los estados Táchira, Mérida, Trujillo, zona sur del Lago, Barinas y Apure.

Lobo afirmó que elaboraron un pliego conflictivo que harán llegar a las autoridades. Indicó que cuentan solo con dos camas para terapia intensiva de niños. La diáspora de profesionales de la enfermería ha dejado áreas de servicio sin asistencia.

CARACAS, VENEZUELA: Médicos van a paro indefinido en otros seis hospitales was last modified: by

Loading...

CARACAS, VENEZUELA: Médicos van a paro indefinido en otros seis hospitales

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):