CARACAS, VENEZUELA: Vecinos se mantienen en protesta por la escasez de agua y altos costos de cisternas

Continúa jornada de protestas por falta de agua trancando en pleno centro de Caracas

En el marco de la jornada de “protesta en tu calle”, vecinos realizaron una tranca en la esquina de Teatro Caracas situada entre las parroquias Candelaria y San Bernardino, exigiendo la presencia de la Ministra de Atención de las Aguas, Evelyn Vásquez, para que le dé la cara a la comunidad y resuelva la falta de agua.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, explicó que los habitantes de la zona se han visto obligados a gastar un dineral en botellones de agua, cisternas y lavandería debido a la grave falta de agua a afecta al norte de caracas, destacando que “los costos de las cisternas han llegado hasta cien millones de Bolívares, algo imposible de costear para personas humildes que solo perciben un sueldo mínimo que no alcanza ni para comer”, dijo.

Rojas, explicó que más de 400 edificios de Candelaria, El Recreo o San Bernardino no tienen el vital líquido ni para bañarse o cepillarse los dientes, mientras Erika Farías, Nestor Reverol y la propia ministra Evelyn Vásquez tiene agua hasta para botar para el techo. “Ellos se bañan en piscinas y si no tienen agua en sus oficina se pueden ver decenas de camiones surtiéndolos del vital líquido, a la par que los caraqueños deben humillarse recogiendo agua de lluvia”, sentenció.

El vocero de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria instó a Edison Torrealba, presidente de Hidrocapital y a Evelyn Vásquez del Ministerio de Atención de las Aguas, a que hagan acto de presencia y le den una respuesta definitiva a las exigencias de la comunidad. “Pareciera que tienen miedo de sentir el calor del pueblo al no debatir sobre este problema, hace años no se actualizan los sistemas de distribución cuando esta institución ha recibido millones de dólares en presupuesto. Exigimos que den la cara y permitan a la comunidad hacer contraloría social de la empresa”, afirmó.

Informó Rojas que hasta que no sea restablecido el servicio de agua en la capital continuarán las manifestaciones, porque este es un derecho humano que está afectando a los caraqueños sin distingo de matiz partidista. “El Presidente Nicolás Maduro nos robó, además del derecho a comer, el simple hecho de tomar un vaso de agua, hospitales y escuelas están al borde del colapso y la respuesta del Estado son solo excusas”.

Por su parte Faride Gutierrez, vecina de las torres de Parque Caracas contó que además de la grave falta de agua las residencias Parque Caracas, se están ahogando en basura debido a que los camiones recolectores de Supra no se llevan los desperdicios y se han visto obligados a pagar vacuna para que les retiren la basura.

Por ejemplo los vecinos del norte de Caracas comentaron durante la protesta comentan que les ha llegado el agua un solo día en la semana, gastan 500 mil Bs en botellones de agua potable para beber y cocinar y semanalmente deben pagar 3 y 4 servicios de lavadoras de ropa donde cada una les cuesta 700 mil Bs.

