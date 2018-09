Carla Angola desata la furia en las redes sociales por solicitar un bombardeo sobre Venezuela

La “periodista” Carla Angola ha desatado la furia en las redes sociales debido a su contínua insistencia en solicitar un bombardeo sobre Venezuela al gobierno de los Estados Unidos.

Esta señora o individua, desde que salió de Globovision, un canal venezolano crítico al gobierno de Chávez (+) y Maduro, se radicó en Miami alegando ser perseguida política de dicho régimen, pero es raro que una presunta perseguida política salga muy tranquila de Venezuela e igualmente llegue sin un rasguño a EEUU a solicitar asilo.. En otras oportunidades hemos hablado sobre los asilos falsos de venezolanos en Estados Unidos, puede leer aquí tambien otro reporte sobre asilos falsos.

Algunos de los tuits de la susodicha que desataron la furia de los venezolanos que utilizan las redes sociales fuero:

¿Será que ahora aunque sea por interés personal, los militares deciden ponerse del lado de la constitución y deponer al dictador ya que hasta les robó la posibilidad de hacer chanchullo y negocio con la gasolina en la frontera? — Carla Angola (@carlaangola) 4 de septiembre de 2018

Las palabras de @marcorubio

que sugerían medidas radicales contra Maduro, no fueron una casualidad.

Siento que latinoamérica y EEUU se preparan para escenarios más contundentes. ¿Sucederá?

Nadie tiene certeza.

Pero de que estarán listos si llega el momento…

sí, estarán listos. pic.twitter.com/94jz8FY6vt — Carla Angola (@carlaangola) 6 de septiembre de 2018

Las palabras de @marcorubio

que sugerían medidas radicales contra Maduro, no fueron una casualidad.

Siento que latinoamérica y EEUU se preparan para escenarios más contundentes. ¿Sucederá?

Nadie tiene certeza.

Pero de que estarán listos si llega el momento…

sí, estarán listos. pic.twitter.com/94jz8FY6vt — Carla Angola (@carlaangola) 6 de septiembre de 2018

Nuestro deber es informar y no sacar juicios sobre lo que dicen otros a menos que lo coloquemos en la sección de opinión, pero hemos venido viendo la insistencia reticente de esta señora(sic), sobre su intención de promover una invasión a Venezuela, este es un tema muy delicado.. puede que algunas personas crean que es lo mejor,otros no tanto, otros le llaman intervención humanitaria, y otros definitivamente lo descartan de plano.. Eso queda a opinión de cada venezolano , lo que si es cierto que tanto una guerra civil como una invasión a Venezuela , dejaría al país en las ruinas de la ruinas, pues ya la situación está bastante dificil como para volver al siglo XV y que no quede piedra sobre piedra, que andemos de nuevo en carretas..

Venezuela atraviesa momentos difíciles, pero de ahí a solicitar que corra la sangre de más inocentes es las calles por individuos como esta señora(sic) es algo atroz..Y no negamos que toda esta situación que sufren los venezolanos sea producida por la corruptela del fracasado socialismo del siglo xxi(o del xviii?) pero creemos que ya es bueno de dejar extremismos desde el teclado y hacer propuestas concretas.

¿porque la señora(sic) Carla Angola no hace una propuesta de acciones y estratégias a seguir para resolver la crisis en Venezuela? nosotros hemos propuesto algunas en este artículo: ACCIONES A SEGUIR PARA RESOLVER LA CRISIS EN VENEZUELA

Carla Angola desata la furia en las redes sociales por solicitar un bombardeo sobre Venezuela was last modified: by

Loading...

Carla Angola desata la furia en las redes sociales por solicitar un bombardeo sobre Venezuela

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):