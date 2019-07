Carlos Carrasco anunció que está siendo tratado por Leucemia

El lanzador venezolano Carlos Carrasco está siendo tratado por leucemia; así lo reveló el jugador a una estación de televisión en República Dominicana, donde visitaba un hospital.

Carrasco, quien fue diagnosticado con un trastorno de la sangre en junio, sigue siendo positivo acerca de su pronóstico y cree que lanzará nuevamente esta temporada.

El diestro de 32 años se sentía letárgico en mayo y dijo que los médicos «vieron algo diferente en mi sangre».

Los Indios no han comentado sobre el diagnóstico de Carrasco, que se ha convertido en uno de los lanzadores más constantes de la Liga Americana en los últimos años.

Ganó 17 juegos la temporada pasada y se fue de 18-6 en 2017, cuando terminó cuarto en la votación del Premio Cy Young de la Liga Americana. Ha estado con Cleveland desde 2009.

Los Indios lo firmaron con un contrato de cuatro años y $ 47 millones en diciembre.

