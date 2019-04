Carlos Carrasco ponchó a 12 en victoria 1-0 de Cleveland sobre Seatle

El venezolano Carlos Carrasco se reivindicó tras una de sus peores aperturas con 12 ponches, Jake Bauers pegó un jonrón solitario y los Indios de Cleveland vencieron, el miércoles, 1-0 a los Marineros de Seattle para completar una barrida de tres juegos.

Carrasco (2-2) lanzó pelota de tres hits a lo largo de siete innings, para que los Indios propinaran a Seattle su sexta derrota consecutiva. El derecho ponchó a los tres bateadores de una entrada tres veces y sólo permitió que un corredor alcanzara la tercera base.

Los 12 ponches fueron la mayor cantidad para Carrasco desde que logró 14 en septiembre pasado contra Toronto. Dio dos bases por bolas.

Fue un cambio drástico respecto a su última apertura, cuando Carrasco sólo sacó dos outs, al permitir seis hits y seis carreras limpias frente a Kansas City. Fue la salida más corta del lanzador de Barquisimeto, de no ser por encuentros en los que hubiera abandonado antes la lomita por lesión.

Nick Wittgren lanzó los últimos dos capítulos para el primer salvamento de su carrera.

Los Marineros vieron terminada su racha de 20 juegos como locales con cuadrangular, un récord para abrir la temporada. Seattle parecía extenderla a 21 en la tercera entrada, cuando Ryon Healy sacó una línea al izquierdo que inicialmente fue considerada jonrón.

Sin embargo, el cuadrangular fue anulado y marcado como foul tras una revisión de video, y Healy se ponchó.

Erik Swanson superó las expectativas del manager de Seattle, Scott Servais, en su primera apertura dentro de las mayores. Servais esperaba obtener cinco innings de Swanson (0-1), pero el novato casi igualó a Carrasco. Permitió dos hits en seis innings, ponchó a cinco y no dio base por bolas.

Por los Indios, el cubano Leonys Martín de 4-0. Los dominicanos José Ramírez de 4-0, y Hanley Ramírez de 1-0. El venezolano Carlos González de 4-1. El puertorriqueño Roberto Pérez de 3-0.

Por los Marineros, los dominicanos Domingo Santana de 4-1 y Edwin Encarnación de 3-1. El venezolano Omar Narváez de 3-0.

