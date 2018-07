Mediante una resolución con fecha 07 de julio, del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y por petición de Nicolás Maduro y aprobación de Padrino López, Carlos José Vieira pasó de Vicealmirante a Almirante.

