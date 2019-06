Carlos Vecchio afirma que «Con pasaporte vencido puedes solicitar la visa y entrar a EEUU»

Carlos Vecchio, anunció este martes que los venezolanos podrán optar por la visa americana en caso de que esta ya este vencida por un periodo menor de 5 años.

En rueda de prensa, el diplomático aseguró que “puedes entrar a EEUU con visa vigente y pasaporte vencido, como fue con el diputado Ismael García, que llegó con su visa vigente y su documento vencido y pudo entrar. Es un ejemplo práctico».

Detalló que la medida es en respaldo al anuncio del presidente de la AN, Juan Guiadó, de extender la vigencia de los pasaportes por 5 años a partir del vencimiento del documento.

“No solo es estar legalmente, sino que aquellos casos de deportación se puedan parar y que ninguno corra el riesgo de volver a Venezuela (…) no hay duda que están trabajando para darle una noticia a los venezolanos y siento que será positiva”, sostuvo.

Con tu pasaporte vencido ( 5 años contado a partir del vencimiento) puedes: 1) Solicitar visa para EEUU, 2) Entrar a EEUU con pasaporte vencido y visa válida, y 3) Como documento para trámites internos. La directriz ha sido distribuida hoy a los agentes correspondiente.

