CARACAS.- La Canasta Alimentaria para el grupo familiar (que contiene 60 productos) para el mes de mayo tuvo un costo de Bs. 1.218.147,82 presentando una variación intermensual de 41,8% (Bs. 359.274,42). Esta variación duplica la del mes anterior (abril) que fue de 22,3% (Bs. 156.627,16); detalló un informe del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas).

Según los datos del Cendas solo el aumento registrado en el mes de mayo en el costo total de la canasta alimentaria equivale a nueve salarios mínimos; mientras el salario mínimo es apenas de Bs.S 40 mil, vigente a partir de mediados del mes de abril.

Con un sueldo mínimo solo se puede adquirir un 3,3% de la Canasta Alimentaria para el grupo familiar. Un trabajador necesita un mínimo de Bs. 40.604 diarios para alimentar a su familia. El mes anterior se requería de Bs. 28.629 diarios.

CENDAS: Canasta Alimentaria llegó a Bs. 1.218.147 en Mayo was last modified: by

En : Economía