Cendas-FVM : Canasta Alimentaria de Septiembre 2019 se montó en Bs 3.724.390,25

Los anaqueles ya no se ve vacíos, desde la desaparición de las regulaciones de precios en un país que jamás ha dejado de vivir de los productos importados, en medio de una dolarización de facto los venezolanos no puede comprar lo suficiente para comer adecuadamente, muchos sufren de desnutrición, hay gente que literalmente está muriendo de hambre.

Son Casi $200 dólares americanos al costo de la divisa estadounidense de acuerdo a la cotización del dólar en Venezuela que indica el BCV, lo que ha resultado luego del análisis realizado por la ONG Cendas, en septiembre de 2019.

Señaló la ONG, que esta cifra representa una variación intermensual de 49,1%, lo que corresponde a Bs 1.225.643,56. “La variación intermensual del costo de la Canasta Alimentaria en septiembre, aunque presenta una disminución en términos porcentuales, con respecto al mes anterior, en bolívares es superior a la registrada en agosto”.

Apuntó que en el mes de septiembre una familia requirió de 93 salarios mínimos sólo para cubrir sus gastos básicos en alimentación. “Si consideramos un hogar con dos personas trabajando, salarios mínimos y 2 tickets de alimentación estimado sería de Bs 130.000. Con este monto, una familia en septiembre sólo pudo comprar comida para 1.04 días del mes”.

Útiles escolares

El Cendas-FVM también difundió la Canasta Básica de Útiles Escolares 2019, que incluye útiles, textos y uniformes con un costo total de Bs 15.843. 770,25 o su equivalente en la moneda estadounidense de 792,18 dólares.

En la muestra tomó como referencia a tres estudiantes de instituciones públicas. En la primera citó como ejemplo a 1 niña en edad de preescolar, el costo de los útiles es de Bs 1.875.258,50; los textos Bs 92.850 y los uniformes Bs 2.780. 250,00; lo que da un total de Bs 4.748.358,50.

Mientras que para un niño de educación básica, los útiles cuestan Bs 1.019.840,50; los textos Bs 710.475,00 y los uniformes 2.905.750,00, lo que da un gran total de Bs 4.636.065,50.

Describió que para un adolescente que ingresa al bachillerato se debe contar con Bs 6.459.346,25, lo que se invertirá en la compra de útiles por Bs 1.848.208,75; en textos se deben destinar Bs 2.126.637,50 y en uniformes Bs 2.484.500,00, agregó la asociación civil sin fines de lucro.

