Desde tempranas horas de la mañana de esta domingo 24 de diciembre, la autopista Francisco Fajardo de Caracas fue cerrada a la altura del distribuidor Jardín Botánico por labores de mantenimiento luego que se registrará el desgarre del puente el día de ayer. En consecuencia, el trafico está siendo desviado a la avenida Bolívar.

(LaPatilla.com)

TonyRey @_TonyRey #AFF #24Dic 02:30Pm. ATENCIÓN (((CERRADA))) La autopista Francisco Fajardo sentido Oeste a nivel del distribuidor Jardín Botánico por trabajos en el puente, vehículos desviados hacia la av. Bolívar.

