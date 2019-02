Champions League : Mbappé solo ante el Montpellier

Las lesiones de Neymar y Edinson Cavani sembraron dudas en el París SG, pero Kylian Mbappé ha dado un paso adelante. El prodigio será otra vez la punta de lanza el miércoles (20h00 GMT) ante el Montpellier, en duelo aplazado de la 17ª jornada.

Dos golpes maestros, en Old Trafford ante el Manchester United (2-0) en la ida de octavos de la Champions y el domingo en Saint-Etienne (1-0), demostraron que el futbolista de 20 años no necesita a sus habituales socios en el ataque para brillar.

Sin el brasileño, baja hasta abril por una lesión en un pie, ni el uruguayo, tocado en la cadera, el técnico Thomas Tuchel ha reposicionado a Mbappé en el centro del ataque -suele jugar por la derecha- y el antiguo atacante del Mónaco ha respondido gracias a su velocidad, que le ha permitido ir al espacio y demostrar lo que ha mejorado en la definición.

Con 19 goles en 18 partidos, ya ha superado su mejor marca en Ligue 1 (15 en el curso 2016/17). Contando todas las competiciones ‘Kyky’ suma 24 dianas, más que Cavani (22) y Neymar (20).

“Muestra su calidad cada día en el entrenamiento, tiene ese hambre especial para marcar, marcar y marcar… Es su cualidad, es un jugador especial”, explicó Tuchel el domingo.

– ‘No tiene límite’ –

“No tiene límite, un jugador así no se lo puede poner. Además tiene una buena cabeza, sabe gestionar muy bien sus emociones. Hace falta que sea importante en cada partido, es lo que está haciendo. Estamos a su lado para ayudarle a soñar, para empujarle hacia adelante y que alcance sus objetivos personales”, añadió el brasileño Marquinhos.

Campeón de Francia en 2017, campeón del mundo en 2018, primer ganador del trofeo Kopa al mejor joven, adorado por la leyenda Pelé… Mbappé ha tomado la costumbre de quemar muy rápido las etapas.

“Es un futuro Balón de Oro. Para mí es fantástico, lo tiene todo; potencial, técnica, velocidad… Ahora está jugando en punta y marca goles. Es tan rápido que es imposible para los defensas pararlo. Para mí representa el futuro del fútbol”, señaló el antiguo entrenador del Milan o la Juventus Fabio Capello, entrevistado en Mónaco el lunes en la entrega de los premios Laureus.

Pero antes de continuar en la Liga de Campeones o de soñar con el Balón de Oro, está el Montpellier el miércoles, en partido aplazado por las manifestaciones de los “chalecos amarillos”.

Dada la gran diferencia que tiene el PSG como líder del campeonato francés, Tuchel podría optar por economizar al prodigio, que ya tiene más de 800 minutos en las piernas en 2019, debido a que el equipo tiene el calendario muy cargado hasta mediados de marzo.

– Partido aplazado de la 17ª jornada: Miércoles (20h00 GMT) París SG – Montpellier

– Partido aplazado de la 23ª jornada: Miércoles (18h00 GMT) Burdeos – Guingamp

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. París SG 62 23 20 2 1 69 13 56

2. Lille 50 25 15 5 5 42 22 20

3. Lyon 46 25 13 7 5 40 28 12

4. Marsella 40 25 12 4 9 40 34 6

5. Saint Etienne 40 25 11 7 7 35 31 4

6. Montpellier 38 24 9 11 4 31 19 12

7. Reims 38 25 9 11 5 23 22 1

8. Niza 37 25 10 7 8 19 26 -7

9. Estrasburgo 36 25 9 9 7 40 29 11

10. Nîmes 36 25 10 6 9 37 35 2

11. Rennes 36 25 10 6 9 34 33 1

12. Angers 33 25 8 9 8 29 28 1

13. Burdeos 31 24 8 7 9 25 26 -1

14. Nantes 27 25 7 6 12 30 34 -4

15. Toulouse 27 25 6 9 10 24 36 -12

16. Mónaco 22 25 5 7 13 24 41 -17

17. Amiens 21 25 6 3 16 19 40 -21

18. Dijon 20 24 5 5 14 20 38 -18

19. Caen 19 25 3 10 12 20 33 -13

20. Guingamp 14 24 3 5 16 17 50 -33

Champions League : Mbappé solo ante el Montpellier was last modified: by

Loading...

Champions League : Mbappé solo ante el Montpellier

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):