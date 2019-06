Champions League: Salah y Origi le dan la Victoria al Liverpool

MADRID.- El Liverpool de Jurgen Klopp se tituló campeón de la Uefa Champions League tras ganar 0-2 al Tottenham en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Mohamed Salah y Divock Origi marcaron los goles ‘reds’. Es la sexta vez que ganan la Copa de Europa y la primera desde 2005.

La primera mitad de la final de la Champions League concluyó con el equipo de Klopp dominando el marcador 0-1. Salah fue el autor del gol que llegó mediante el penal más rápido de la historia, señalado a los 23 segundos de partido.

Fue la final de los arqueros. Lloris protagonizó grandes paradas que permitieron soñar a sus compañeros.

Tottenham fue el dueño del balón y se apoderó de las ocasiones luego de estar en desventaja. Los ‘Spurs’ intentaron varias veces desde fuera del área pero sus remates fueron repelidos por Alisson.

La ocasión más peligrosa llegó a los 45+1′ por medio de Eriksen, que intentó desde el borde del área pero la puso por encima de la portería del arquero brasileño.

El equipo de Pochettino necesitará hacer ajustes en su medio campo si quieren seguir con opciones de levantar la orejona.

Por su parte, el Liverpool se relajó tras ponerse adelante en el marcador cediendo el protagonismo a los londinenses.

Robertson tuvo la más peligrosa de los ‘Reds’ tras el gol. Al minuto 38′, su fortísimo remate que se marchó rozando el palo de la portería que defiende Hugo Lloris.

Al inicio de la segunda mitad la tónica del encuentro se mantuvo, Tottenham dominaba las ocasiones, el Liverpool se defendía y atacaba cuando los londinensen dejaban espacios.

Con el paso de los minutos los ‘reds’ se lanzaron al ataque e inquietaron al arquero francés de los ‘Spurs’ en más de una ocasión.

La entrada de Milner, a los 62′, le dio un aire fresco al equipo de Klopp y fue el mismo Milner quien tuvo la más clara con un tiro que se salió rozando el palo de Lloris al minuto 68.

El arquero brasileño fue el héroe de su equipo con grandes atajadas.

Los últimos 20 minutos fueron enteramente del Tottenham que probó en varias ocasiones a Allisson. El arquero brasileño fue quien terminó dándole a su equipo la ‘orejona’ con sus espectaculares atajadas.

Tras un saque de esquina que no pudo ser repelido por la defensa londinense, Origi marcó el segundo y definitivo gol con un zurdazo que a Lloris le fue imposible de parar.

Las emociones continuaron hasta el último minuto con Son y Kane. Al 93′ y 94′, respectivamente sus disparos fueron atajados por el arquero ‘red’ para consagrar de manera definitiva al equipo de Jurgen Klopp.

