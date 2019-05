Chenoa aumenta la lista de cantantes de “UglyDolls: Extraordinariamente feos”

La más reciente producción de Illumination Entertaiment será estrenada en Venezuela durante este mes de junio y cuenta con la protagonización de Kelly Clarkson, Nick Jonas, Pitbull, y Blake Shelton…

“UglyDolls: Extraordinariamente feos” llegará a las principales salas de cine de todo el país este 7 de junio; y contará con las voces de los reconocidos cantantes Kelly Clarkson, Nick Jonas, Pitbull, y Blake Shelton.

A esta lista de intérpretes se unió Chenoa, quien pasa a darle vida a “Mandy”; un personaje que ella califica como extraordinario. “Es una película muy rica, que aplaude la diversidad, la empatía, y de que ser guapo o feo depende del punto de vista, y todos estos ingredientes me tienen fascinada” contó.

Para Chenoa esta es su segunda producción cinematográfica en donde interviene en su rol de doblaje. El primer film en donde la artista prestó su voz fue en la película “Cavernícola”, lugar en donde interpretó a “Val”. A pesar de su apretada agenda la cantante española logró cumplir con los compromisos que le exigió esta producción, en donde marcan como una de las presentaciones más atractivas de este musical animado el tema que cantó junto a Nerea Rodríguez; uno de los shows principales del film.

Volviendo al carácter de “Mandy” Chenoa comentó: “nos parecemos básicamente en los valores, nos gusta ese punto conciliador entre el mundo perfecto y feolandia… yo soy muy conciliadora”.

“UglyDolls: Extraordinariamente feos” es una película animada de Illumination Entertaiment y contará con el apoyo y respaldo de Cines Unidos y Cinex, empresas que desde ya iniciaron una campaña de promoción en Venezuela para satisfacer el gusto de los amantes de este género.

La película presenta la divertida historia de unos muñecos de peluche; una proyecto animado que busca posicionar valores como el estimulo de la superación, el vencimiento de los obstáculos, la inclusión, el respeto, la hermandad, la lucha por derribar barreras, entre otros aspectos influyentes y de suma importancia para la vida de grandes y chicos.

Para más información de este venidero estreno pueden ingresar a las cuentas de Twitter e Instagram: @mundodpelicula

Chenoa aumenta la lista de cantantes de “UglyDolls: Extraordinariamente feos” was last modified: by

Loading...

Chenoa aumenta la lista de cantantes de “UglyDolls: Extraordinariamente feos”

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):