CHINA: Descubren un misterioso pez parecido a un dinosaurio marino, VIDEO

Guangzhou.- Se descubrió una especie de pez desconocida en el lago Baiyun en la ciudad de Guangzhou al Sur de China. El animal acuático mide dos metros de largo. Las autoridades prohibieron a los residentes a nadar en el lago. Un equipo de investigación aseguró que estos peces provienen de América del Norte y Central y que se encargarán de atraparlos.

Un guardabosques fotografió a la criatura que consideró “extraña”. Un testigo declaró al Guangzhou Daily que pensaba que era una tortuga, porque su espalda parecía un caparazón sobre el agua, pero cuando asomó la cabeza pensó que era una serpiente.

El jefe del equipo de seguridad del parque, Song Yunchang, aseguró: “Ya nos habíamos dado cuenta de la existencia de este extraño pez antes, pero había mostrado muy poca parte de su cuerpo fuera del agua, por lo que no habíamos podido identificarlo”.

Los medios locales definieron al animal como “feroz” y lo apodaron “el asesino en el agua”, porque las personas se aterrorizaban al verlo en las aguas.

“La parte trasera se parecía a la de una tortuga y era negra. Después, mostró su cabeza y se parece a la cabeza de una serpiente”, describió Yunchang.

