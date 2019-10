China y EEUU anuncian que resolveran sus controversias en negociaciones comerciales

Finalmente aparece humo blanco, al menos en el horizonte, en medio de las disputas comerciales que más influencia han ejercido en el mundo en las últimas décadas.

El Ministerio de Comercio de China informó este 25 de octubre de una importante conversación telefónica sostenida por el viceprimer ministro del país, Liu He, con el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, y el representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer.

En el marco de sa llamada, en la que también participó el ministro de Comercio de China, Zhong Shan, acordaron resolver las principales diferencias de ambos lados con respecto a un acuerdo comercial entre Pekín y Washington.

«Ambas partes acordaron resolver adecuadamente sus preocupaciones claves y confirmaron que las negociaciones técnicas sobre una serie de textos están básicamente concluidas», reza un comunicado del citado ministerio, publicado este sábado.

El pasado 11 de octubre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que ambas partes habían alcanzado la primera fase de un acuerdo comercial cuya segunda fase arrancaría «casi de inmediato» una vez que se firmen los primeros documentos. La primera etapa de estas negociaciones cubre áreas como propiedad intelectual, servicios financieros y productos agrícolas, entre otras.

