Chupe de Pollo con Maíz

Ingredientes:

1 Pollo grande o 6 pechugas de pollo con hueso

4 Mazorcas de maíz cortadas en ruedas

2 Ajo porros

1 Paquete de cilantro

2 Cebollas

6 Ajíes dulces

6 Dientes de ajo

6 Tazas de agua

6 Papas grandes cortadas en cuadritos

300 g de queso blanco blando o palmita

Media taza de crema de leche

1 Lata de crema de maíz grande (225 g)

1 Lata de maíz en grano grande (225 g)

Picante al gusto (1 o 2 ajíes picantes)

Sal al gusto

Preparación

Colocar las seis tazas de agua en una olla grande. Picar el pollo, quitarle la piel y hervirlo en el agua junto con las mazorcas de maíz picadas en trozos, las cebollas picadas, las hojas de los ajos porros (la parte verde), los tallos del cilantro, los ajíes dulces, los ajos machacados y la sal.

Dejar hervir por aproximadamente una hora y luego sacar las presas de pollo y los trozos de mazorca de maíz.

Enfriar el caldo y colarlo.

Picar el pollo en cuadritos o desmecharlo.

Picar las papas en cuadritos y cocinarlas en el caldo de pollo.

Picar los ajos porros en rebanadas (la parte blanca), sudarlos en las dos cucharadas de mantequilla y agregar al caldo.

Cuando todo esté cocido, agregar el pollo picadito, la lata de maíz en crema, la lata de maíz en granos y los trozos de mazorca de maíz.

Si es necesario, sazonar con sal y picante al gusto.

Al momento de servir, agregar la crema de leche y a cada plato el queso blanco blando cortado en cuadritos.

