Científicos desarrollan método para combatir el cáncer resistente a la quimioterapia

Uno de los grandes problemas en la actualidad a la hora de aplica el tratamiento a personas con cáncer, es que el principal método para combatir la enfermedad es la quimioterápia , este es un procedimiento invasivo que entre otros efectos secundarios provoca la caida del cabello, destruye las defensas del organismo, etc. Quedando el individuo muy frágil en el proceso, que dura varias sesiones de acuerdo al tipo de cáncer.

El cáncer resistente.

Pero no solo eso es un problema, tal vez el peor, es cuando el cáncer se hace resistente a la quimioterápia que es tal vez el tratamiento más fuerte que se puede aplicar de forma estándar, ya que hay más tratamientos cómo la inmunoterapia y otros, pero la quimioterápia junto a la radioterápia son los más ampliamente aplicados.

Un equipo internacional de investigadores alemanes, británicos y canadienses identificó un nuevo mecanismo que hace que los tumores cancerosos a veces se vuelvan resistentes a la quimioterapia, según un estudio publicado en la revista Nature.

Los especialistas estudiaron la resistencia de las células a la ferroptosis, un proceso durante el cual estas mueren debido a la oxidación de los lípidos en la membrana celular. Muchos tipos de cáncer pueden bloquear este proceso y de esta manera volverse inmunes al tratamiento.

Los científicos ya sabían que una molécula, llamada GPX4, puede actuar como antioxidante y revertir el proceso de la ferroptosis. Aunque existen medicamentos dirigidos contra la GPX4, la mayoría de los tipos de cáncer aún pueden ser resistentes a la ferroptosis.

Ahora se descubrió que otra molécula, llamada FSP1, también puede servir de antioxidante lipídico, salvando a las células cancerosas de la muerte. Los investigadores ya encontraron varias maneras de atacarla con medicamentos y, por lo tanto, reducir la resistencia de los tumores al tratamiento. En particular, revelaron que la molécula necesita la ayuda de una enzima llamada NMT para funcionar, mientras que ya existen fármacos para suprimir su actividad.

«Descubrir una forma completamente nueva de que las células ganen resistencia nos permitirá diseñar medicamentos que se dirijan a este mecanismo», dijo el profesor Ed Tate, del Departamento de Química del Colegio Imperial de Londres (Reino Unido).

Con informació de RT.

