Científicos descubren la relación entre Cepillarse los dientes y padecer Alzheimer

Algunos médicos hablan del «triángulo de la muerte» para referirse al área triangular de la cara entre la nariz y la boca, en donde pequeñas heridas o úlceras no tratadas pueden transmitir bacterias al cerebro. Ese transporte de fatales bacterias es posible porque los vasos sanguíneos en este triángulo de la cara están conectados con el cerebro.

Si bien es cierto que las bacterias de las manos sin lavar pueden transmitir una gripe, gracias a la medicina moderna, es poco probable que esta o la infección de una herida en una pierna le causen la muerte.

Más peligrosa parece ser la zona descrita por los médicos como el «triángulo de la muerte». Si bien las bacterias transportadas desde la boca no causan tantas muertes como la Guerra de Irak, sí son un peligro real, es la conclusión del investigador Piotr Mydel, de la Universidad de Bergen en Noruega.

Su estudio, publicado por la revista Science Advances, indica que existe una relación entre la inflamación crónica de las encías, la periodontitis, y la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Así que, «cuanto más se olvide hoy del cepillado de sus dientes, es cada vez más probable que más tarde se olvide de hacerlo por completo», advierte Mydel.

La periodontitis es causada por la acumulación de placas en los dientes, que ocurre, sobre todo, cuando no nos cepillamos ni usamos hilo dental regularmente. Las placas contienen bacterias que pueden moverse al cerebro, donde producen una proteína que puede destruir las neuronas, o células nerviosas, dice el estudio.

Si bien es cierto que la falta de higiene bucal no es la única causa de Alzheimer, las bacterias pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad degenerativa, o empeorarla, explica Mydel. La destrucción de las neuronas conduce a la pérdida de la memoria y, finalmente, al síndrome de Alzheimer.

Mydel advierte que alrededor de 50% de la población porta la bacteria que causa la enfermedad de las encías, pero solo 10% sufre sus peores efectos, entre ellos, la periodontitis, la pérdida de dientes y el mayor riesgo de padecer Alzheimer.

Científicos descubren la relación entre Cepillarse los dientes y padecer Alzheimer was last modified: by

En : Salud y Vida Sana