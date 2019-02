Científicos mexicanos crearon una cura para el VPH

Eva Ramón Gallegos, investigadora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, logró —con la colaboración de otros especialistas— erradicar el virus del papiloma humano (VPH) al 100% en 29 pacientes de la Ciudad de México que padecían esa enfermedad.

Este avance científico fue logrado a través de la fototerapia dinámica, técnica no invasiva que puede ser un método eficaz para prevenir la neoplasia, la cual constituye la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas.

La científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas explicó que ha estudiado el efecto de la fotodinámica por 20 años y previamente había tratado a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz con esta técnica, y recientemente a las 29 mujeres capitalinas.

Eva Ramón Gallegos ha conseguido estos logros junto con varios investigadores, como Elizabeth Maldonado Alvarado y María Teresa López Cárdenas, quienes obtuvieron el doctorado con este proyecto.

“En la primera parte de la investigación, cuando se aplicó a las mujeres de Oaxaca y Veracruz, los resultados fueron alentadores. En la aplicación de la técnica en las capitalinas también tuvo un efecto muy esperanzador, lo que abre la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento”, indicó la especialista.

Cómo funciona la terapia

Ramón Gallegos detalló que la terapia consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolevulínico, que después de cuatro horas se transforma en protoporrina IX, sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas, lo cual permite eliminarlas con un rayo láser especial al estar impregnadas con ésta.

En la primera parte de la investigación se aplicó el tratamiento en tres ocasiones con un intervalo de 48 horas cada una, con un tiempo de radiación acorde a cada caso y el tipo de lesión. Se realizaron revisiones y se repitieron los estudios de diagnóstico.

Los resultados fueron los siguientes: en las personas que sólo tenían el virus sin lesiones se eliminó el VPH en 85%; en las pacientes que tenían VPH con lesiones tuvo una eficacia del 85% y en quienes tenían lesiones sin VPH se tuvo éxito en 42%.

La investigadora del IPN indicó que a las mujeres de la Ciudad de México se les aplicó el doble de la concentración de ácido delta aminolevulínico; el tratamiento se realizó en dos ocasiones con intervalo de 48 horas.

También se efectuaron las revisiones y los estudios de diagnóstico. Los resultados fueron los siguientes: se logró eliminar el VPH en 100% de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones, en 64.3% en las mujeres con VPH y lesiones y en 57.2% de quienes presentaban lesiones sin VPH.

Antes de aplicar la terapia fotodinámica a las pacientes, se realizaron los estudios de colposcopía, citología (papanicolaou), captura de híbridos, reacción en cadena de polimerasa (PCR) y una biopsia para diagnosticar lesiones premalignas o infección con VPH. Al término del tratamiento se repitieron los mismos estudios y se constató su efectividad.

Comentó que la terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios: “A diferencia de otros tratamientos únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas, por ello tiene gran potencial para disminuir el índice de mortandad por cáncer cervicouterino”, enfatizó Ramón Gallegos.

La especialista expuso que con el esquema aplicado a las capitalinas también tuvo un efecto positivo en la eliminación de cepas bacterianas patógenas.

