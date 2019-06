La dolarización llegó para quedarse! Ciudadanos y Comerciantes en Venezuela prefieren usar el Dólar para pagos

CARACAS.- Sin importar lo que digan los pseudo eruditos de la economía, los futurólogos y/o cualquier opinador de oficio, la dolarización en Venezuela llegó para quedarse, al parecer este fenómeno catalizó el semidesmontaje a destiempo del control de cambio que ha estado desde el año 2003 en el país.

Tal vez uno de los aspectos que los pseudo economistas que opinan en contra de la dolarización y sus beneficios, es la adaptación del venezolano a utilizar la moneda norteamericana cómo instrumento de pago, pero sorpresa!! señores opinadores retrógrado de títulos acartonados y envejecidos, los ciudadanos se adaptaron y rápido, por lo que ya el primer paso a una dolarización oficial de la economía está dado, desde la gasolina hasta un kilo de carne se paga en dólares, antes fueron servicios cómo educación y salud, que comenzaron a pagarse así.

PAGAR EN DÓLARES ES MÁS BARATO.

En una economía hiperinflacionaria , algo que ha sido reconocido por el mismo BCV, los pago en moneda dura se hacen más baratos en relación a una moneda devaluada e inservible para pagos de productos y servicios importados cómo lo es el Bolívar, además de su inviabilidad e inexistencia en cantidades suficientes para pagos en efectivo.

PAGOS EN MONEDA DURA

El pago de bienes y servicios en moneda extranjera en los últimos meses se ha vuelto común en el sector del comercio venezolano, debido a la falta de dinero en efectivo y la pérdida de valor del bolívar, según fue constatado durante un recorrido realizado por El Universal.

El tema se ha vuelto cotidiano entre la población, y en establecimientos tradicionales, centros comerciales, restaurantes, consultorios médicos, e incluso supermercados, ya el pago en divisas es cotidiano ya sea en dólares o en euros. Durante el recorrido algunos comerciantes dueños de locales afirmaron que hace más de un año están aplicando esta medida, con la opción de pagar en bolívares o en dólares, pero si la elección es en divisas, la mayoría de los comercios sólo aceptan efectivo.

Por su parte, Economistas aseguran que este factor se origina por la falta de poder adquisitivo, fallas en los puntos de venta, además de la hiperinflación en que está sumergido el país y también el poco crédito que aportan los bancos a las tarjetas, por la falta de liquidez.

Usuarios consultados durante nuestro recorrido opinan que esta situación ya se rumoraba entre la población, pero que fue a raíz del mega apagón nacional ocurrido el pasado 7 de marzo, que se produjo la falta de efectivo y la ausencia de medios de pago, y los comerciantes optaron por vender sus productos en divisas extranjeras.

En uno de los comercios visitados , el entrevistado quien prefirió permanecer en el anonimato, indicó que pese a la situación económica que se atraviesa en el país su negocio se ha mantenido a flote “a pesar de todo” con esta nueva modalidad. Sin embargo, señaló que efectivamente su clientela ha disminuido debido a la diáspora venezolana. Por otra parte, el comerciante aseguró que hasta ahora ningún ente gubernamental ha visitado las instalaciones de su establecimiento por esta razón.

En los distintos comercios visitados varía la cotización del dólar, el cual se posiciona entre 5.800 y 6.500 bolívares por dólar, mientras que en las mesas de cambio, hasta el día viernes fueron ofertados a Bs 5.730,89 por dólar.

GREMIOS AVALAN LA MONEDA DURA

El presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Felipe Capozzolo, declaró que “esta situación de dolarización de facto sucede por una suma importante de factores que han contribuido para que los comerciantes hayan tomado esa decisión, ya que el cliente pregunta el costo del producto en divisas, y en algunos casos lo consideran más económico” dijo.

“Sí se acuerda en buenos términos con el vendedor, la forma de pago, no es ilegal hacerlo con un valor distinto al bolívar, lo importante es que al momento de facturar el establecimiento lo debe hacer por el valor equivalente al realizado, generando un IVA y un Impuesto sobre la Renta, en bolívares, bajo el marco de la ley”, señaló Capozzolo.

Indicó el líder del sector comercio que la propuesta desde Consecomercio es “abrir Venezuela al mundo”, con la llegada de dinero fresco, poder fondear las empresas, incentivar las iniciativas privadas y activar la producción industrial.

Por su parte, el economista Manuel Sutherland afirmó que existe una dolarización informal, consecuencia de la falta de dinero en efectivo, cortes de luz, afectando los puntos de venta y lo complicado que resulta pagar bienes y servicios.

Alega que con esta nueva modalidad resulta más fácil realizar los cálculos de los productos y transportar el dinero en efectivo. Sutherland afirma que “hay un incremento de remesas, proveniente de una economía subterránea que se maneja en el país, traduciendo la liquidez monetaria actual, equivalente a 30 dólares por habitante”. El economista aseguró que el “gobierno es el responsable de la “dolarización de hecho” por no emitir suficiente capital para vender y comprar.

Con información de EU

