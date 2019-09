CIV rendirá homenaje a Ingenieros que participaron en construcción de importantes obras en el país durante el siglo XX

El Colegio de Ingenieros de Venezuela rendirá homenaje a Ingenieros que participaron en la construcción de importantes obras en el país durante el siglo XX, anunció el Ing. José Ignacio Casal, miembro de la Comisión Organizadora del 158 aniversario de la fundación del CIV.

Con motivo del aniversario 158 de la fundación del Colegio de Ingenieros de Venezuela que se cumplirá el próximo 28 de octubre, se les rendirá ese merecido homenaje a todos aquellos Ingenieros, Arquitectos y profesionales afines que con su trabajo y esfuerzo creador, participaron activamente en la construcción de importantes obras de infraestructura que colocaron a nuestro país en el siglo XX a la vanguardia del proceso de desarrollo en Latinoamérica.

El Ing. José Ignacio Casal dio a conocer importantes detalles de la programación elaborada para la celebración de esta importante fecha y destacó que “en esta ocasión asumimos la responsabilidad que tenemos de salir airosos de la grave crisis que en diferentes órdenes confronta el país y la de redoblar esfuerzos en nuestra lucha por la defensa de la democracia, la libertad, las justas reivindicaciones de los colegas y el fortalecimiento de nuestra institución.

Indicó el Ing. Casal que “en Venezuela el siglo XX se inicia en 1935 a raíz de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, toda vez que nuestro país se encontraba sumido en el oscurantismo y el atraso, y fue a partir del gobierno de López Contreras cuando comenzó el proceso de transformación y construcción de obras de importancia”.

Recordó que durante la presidencia de Isaías Medina Angarita se procedió a la construcción de la Urbanización El Silencio, un conjunto de edificios residenciales en el centro de Caracas a partir de 1943, siendo el arquitecto Carlos Raúl Villanueva el encargado de su diseño. Eran muy avanzados para la época. Y así fue sucesivamente pasando por la construcción de urbanizaciones en todo el país a cargo del desaparecido Banco Obrero, llegando luego a las grades y majestuosas obras que florecieron años después, tanto en la dictadura de Pérez Jiménez como en los posteriores regímenes democráticos.

“Son muchas esas obras y muy emblemáticas , entre las que se encuentran la central hidroeléctrica “Simón Bolívar” (Guri), el puente “Rafael Urdaneta” sobre el lago de Maracaibo, la Ciudad Universitaria, el puente Angostura sobre el río Orinoco, la autopista Caracas -La Guaira, el proyecto Hidroeléctrico Uribante-Caparo, el Sistema Yacambú-Quibor, el complejo Parque Central, la Central Hidroeléctrica Macagua I y II, la autopista Regional del Centro, el Complejo Cultural “Teresa Carreño”, Distribuidores La Araña, Ciempiés y Pulpo, importante red de avenidas y autopistas en todo el país, Sistema Teleférico de Caracas y de Mérida, la construcción de Ciudad Guayana, el Centro Simón Bolívar, Complejos Petroquímicos El Tablazo y Morón, sistemas de electrificación, Edelca, industrias básicas en Ciudad Guayana, construidas todas por Ingenieros venezolanos. También está el Sistema Metro de Caracas, que en sus momentos fue considerado el mejor del mundo y hoy se encuentra en deplorables condiciones de abandono por la desidia gubernamental. Queremos homenajear al Ing. José González Lander, quien fue presidente del Metro de Caracas (CAMETRO)”.

Puntualizó luego el Ing. Casal, que la programación, entre otros puntos, contempla charlas y conferencias a cargo de ingenieros especializados sobre la realidad actual del país en energía eléctrica, petróleo, vivienda, vialidad e infraestructura de los servicios.

Finalmente destacó que “sea propicia la ocasión para exhortar a todos los agremiados, a participar en nuestras actividades del aniversario, y a continuar enfrentando con éxito los grandes retos y desafíos que diariamente se nos presentan en el desempeño de nuestra profesión, y a continuar con el cumplimiento de nuestras labores como siempre, con alto sentido de responsabilidad y hondo contenido patriótico en beneficio del colectivo, y redoblando esfuerzos por la salvaguarda de nuestro sistema democrático y el interés público”.

CIV rendirá homenaje a Ingenieros que participaron en construcción de importantes obras en el país durante el siglo XX was last modified: by

En : Notas de Prensa