CIV reporta que más de 50.000 Ingenieros y Arquitectos han migrado del país en los últimos 6 años

Más de 50.000 Ingenieros y Arquitectos han migrado del país en los últimos 6 años por falta de empleo y muy baja remuneración, lo que representa más del 30% de los profesionales pertenecientes a nuestro gremio, dijo el presidente del CIV, Ing. Enzo Betancourt.

El Ing. Betancourt destacó que “a raíz de la recesión económica, tanto el recién graduado como el profesional de la Ingeniería y la Arquitectura con años de experiencia, se van de Venezuela porque en otros países son mejor remunerados, y además, por la falta de fuentes de trabajo, toda vez que aquí está paralizada la industria de la construcción”.

“Lamentablemente toda esa excelente formación adquirida por nuestros profesionales en las universidades, está siendo aprovechada por otros países. La Ingeniería y la Arquitectura marchan en paralelo con el crecimiento de un país. Si un país tiene una excelente economía con mucho auge en la industria de la construcción y con gran desarrollo en otras áreas de la ingeniería, tales como vialidad, electricidad, petróleo, gas, etc., el crecimiento de la Ingeniería va conjuntamente. Pero cuando ocurre lo contrario, tal como se está viendo en la actualidad, la situación en nuestro gremio se verá igual, con colegas desempleados, o en actividades totalmente distintas para la que se formaron, porque tiene necesidades básicas que enfrentar, o sencillamente optan por irse del país”.

Por otra parte se refirió a la paralización de diversas obras, entre ellas los tramos ferrocarrileros. El Ing. Betancourt dijo: “Según la información extraoficial que tenemos, se hizo una inversión importante en la construcción de tramos ferrocarrileros por parte de empresas chinas en los Estados Guárico y Carabobo, pero parece que no pudieron avanzar por problemas que tuvieron allí y paralizaron las obras. Incluso, en el último préstamo que hizo China, las condiciones al gobierno nacional son muy estrictas. Se trata de empresas de ese país que trabajan con materiales que vienen de China, con personal que viene de China, hasta los obreros, y eso es muy grave”.

-Han llegado a trabajar muchos chinos -agregó- y sustituyen la mano de obra venezolana, que en el sector construcción es de muy alta calificación. En cuanto a los ingenieros, no sabemos si son ingenieros realmente, porque eso no pasa por el Colegio de Ingenieros de Venezuela. El ejercicio de nuestra profesión está regido por la Ley y su Reglamento, pero el gobierno no la cumple, y nosotros no tenemos el mecanismo legal de obligar al gobierno a hacer cumplir la Ley. Debería ser el propio gobierno el garante para que se cumpla la Ley del Ejercicio de nuestra profesión y su respectivo Reglamento, pero es el primero en violarla con este tipo de situaciones. También lo hacen los iraníes, los rusos, los bielorrusos. Todos esos han pasado por Venezuela, han hecho algunas cosas y se han ido. Y no nos hemos enterado sino cuando existen esas denuncias de obras paralizadas. Tenemos la certeza de que no se están haciendo las cosas bien, porque a ningún contratista, venezolano o no, le interesa dejar una obra inconclusa. A todos nos interesa comenzar un trabajo, proyecto o contrato y terminarlo. Eso es lo que nos interesa tanto a los Ingenieros como a los dueños de empresas

Refirió el Ing. Betancourt que “los chinos están trayendo sus propios materiales, y entonces tenemos a Sidor paralizada, que tiene una gran capacidad de producción de acero, y es del propio Estado”. “Y así con empresas cementeras estatales, y si no las ponemos a producir la situación en el país empeora porque tenemos que traer todo de afuera”.

-El gobierno no aporta ningún tipo de incentivo, y además, tiene que hacer respetar algo que aparece en la Ley de Contrataciones y que consiste en el intercambio de tecnología, porque el resto lo tenemos nosotros aquí, donde existen empresas de muy alta envergadura con muchísimos años de experiencia en las diferentes áreas de la construcción, y entonces, ¿por qué no se contrata a los venezolanos? ¿Cuál es la razón de peso? ¿Acaso es política?, ¿Económica? ¿Ideológica? Aquí lo que se trata es de la defensa del patrimonio nacional. Tenemos profesionales con excelente formación académica, y no se debería traer a nadie de afuera a hacer aquí las cosas que nosotros sabemos hacer muy bien, finalizó diciendo.

5 de febrero de 2019

