CNE inhabilitó a PJ, VP, AD y UNT para las próximas elecciones de concejales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este martes una lista de 21 “organizaciones políticas nacionales vigentes” de cara a los comicios, en la que no figuran Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática ni Un Nuevo Tiempo.

Debido a que no tomaron parte en las votaciones del pasado 20 de mayo, en las que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro, el CNE ordenó a esas agrupaciones revalidar con una recolección de firmas su nómina de militantes.

Pero Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles; Voluntad Popular, del líder en prisión domiciliaria Leopoldo López; y Un Nuevo Tiempo se negaron alegando que se trataba de una exigencia ilegal.

Acción Democrática, del líder parlamentario Henry Ramos Allup, desistió luego de que el CNE le ordenara repetir la recaudación de rúbricas.

Puntales de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los cuatro partidos boicotearon las presidenciales al denunciarlas como un proceso fraudulento al haber sido adelantadas por la oficialista Asamblea Constituyente, cuya legitimidad niegan.

Entre las formaciones habilitadas se encuentran el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Avanzada Progresista, del opositor Henri Falcón.

Disidente del chavismo, Falcón participó en las elecciones que dieron a Maduro un segundo período de seis años y que son desconocidas por gran parte de la comunidad internacional.

