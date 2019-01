Codevida: Suministros para diálisis solo alcanzan para cuatro días

VENEZUELA.- El coordinador de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), Francisco Valencia, alertó que los suministros para pacientes renales que necesitan diálisis alcanza solo para cuatro días, publica El Nacional.

“Informamos a las autoridades y a los medios de comunicación que solo quedan cuatro días para los suministros para diálisis”, indicó Valencia este martes en su cuenta de Twitter.

En ese sentido, advirtió que 11.000 pacientes renales están en riesgo y que el Estado no cuenta con un inventario para el reemplazo de los medicamentos.

El aviso lo hizo a la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland; a Marco Rubio, senador de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El vocero del chavismo, Pedro Carreño, rechazó este martes el ingreso de ayuda humanitaria al país, lo que también contemplaría medicinas para pacientes renales, por considerarla “limosna”.

