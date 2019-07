Codhez: La carne de Res subió 80 por ciento en los últimos quince días

MARACAIBO.- La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), divulgó el monitoreo de precios de alimentos que difunden cada quince días para dar a conocer las condiciones de disponibilidad y accesibilidad de alimentos en Maracaibo.

En este monitoreo, correspondiente al 15 y 16 de julio, la organización difunde la oferta de los alimentos más relevantes en la cultura marabina, con énfasis en las proteínas animales y aquellos que más se consumen en la ciudad.

En este sentido, el corte de segunda de carne de res fue el alimento que registró un incremento de precio del 80%. Esta variación de precio es muy significativa con respecto a la quincena anterior, pasando de Bs 10.000 a Bs. 18.000.

A su vez, el pollo entero registró un aumento del 25%, pasando de Bs. 11.700 a Bs. 14.000, en los establecimientos comerciales con ofertas de precios más accesibles.

El monitoreo de esta quincena evidencia que con el salario vigente en Venezuela, no se pueden adquirir más de dos alimentos proteicos de la cesta alimentaria. El alto costo sigue siendo un impedimento para que los hogares marabinos puedan acceder a una alimentación adecuada.

En un reciente informe publicado por FAO, UNICEF y OMS, entre otras agencias de las Naciones Unidas, sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (2019), indica que América del Sur alberga a la mayor parte de personas subalimentadas debido al deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela.

Ante esta situación, Codhez reitera que deben ponerse en práctica medidas para fomentar la producción nacional de alimentos y revertir la hiperinflación.

