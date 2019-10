Codhez presentó monitoreo de precios de Septiembre 2019:Un cartón de huevos en Maracaibo cuesta más de dos salarios mínimos

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) divulgó el monitoreo de los precios de alimentos correspondiente a los últimos días de septiembre.

En esta oportunidad se destaca el incremento del precio de cartón de 30 huevos, que asciende a más de dos salarios mínimos (Bs. 81.244,44), registrando una variación del 8% con respecto a la quincena anterior y representando 203% del salario mínimo vigente.

Otros productos como la carne de res y el queso blanco semiduro tuvieron un comportamiento similar. El corte de primera de carne de res se consigue en Bs. 71.141,25, presentando una variación de precio del 6%, mientras que el queso blanco semiduro promedia Bs. 68.655,81, representando el 172% del salario mínimo vigente.

En este monitoreo también se observó que ciertos alimentos mantuvieron su tendencia al alza, con leves incrementos, mientras que otros bajaron su costo. El kilo de yuca (+16%), caraotas (+12%), y muslos de pollo (+9%) fueron los que más aumentaron. En contraste, bajaron de precio el kilo de alitas (-23%), la pechuga (-15%), y el pollo entero (-10%).

Por otra parte, el kilo de cortes de charcutería equivale, en promedio, entre dos y cuatro salarios mínimos. El kilo de jamón de pierna tiene un precio promedio de Bs. 178.264,83; el de jamón de espalda Bs. 165.427,23; el de mortadela de carne Bs. 89.619,50; y el de mortadela de pollo Bs. 91.575.

A través de este monitoreo de precios, se evidencia que todos los precios de alimentos en Maracaibo como la carne, los huevos, el pollo, el queso, se encaminan a costar dos salarios mínimos o más. Con Bs. 40.000 en efectivo apenas se podrían comprar unos 11 kilos de yuca en el Mercado Popular Las Pulgas.

Cabe destacar que desde la segunda quincena de abril, fecha del último ajuste del salario mínimo, el precio de los alimentos monitoreados por Codhez ha aumentado más del 300%. La organización reitera que es una obligación del Estado venezolano garantizar el derecho a un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución).

