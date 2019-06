Colombia anunció que aceptará Pasaportes Venezolanos vencidos

BOGOTÁ.- Colombia aceptará los pasaportes vencidos de ciudadanos venezolanos que quieran entrar o salir de su territorio. El vecino país reconoce la necesidad de identificación y permitirá el uso de la documentación hasta dos años después de su vencimiento.

La Embajada de Venezuela en ese país dio a conocer la nueva resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano. La medida, presentada por decreto de ley, permite la expedición o renovación del visado necesario para permanecer en su territorio.

El decreto entró en vigencia el 5 marzo del presente año, momento en el que se empezaron a aceptar los pasaportes vencidos.

Colombia redactó el decreto en reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela presidida por Juan Guaidó.

#INFORMACIÓN Los venezolanos pueden ingresar, transitar, y salir del territorio colombiano presentando su pasaporte aunque se encuentre vencido. -Resolución 0872 del ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. @CancilleriaCol pic.twitter.com/47xe4PmW8S — Embajada de Venezuela en Colombia (@EmbajadaVzlaCol) June 12, 2019

