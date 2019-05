Colombia: ONU no atiende debidamente crisis migratoria venezolana

BOGOTÁ.- Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, denunció este miércoles que la Organización de las Naciones Unidas no ha atendido debidamente la crisis migratoria venezolana en el territorio latinoamericano.

«Teniendo en cuenta el número de migrantes venezolanos en la región, que se calcula en 1.300.000 ciudadanos en Colombia, el llamamiento de la ONU para atender esta crisis ha sido comparativamente inferior a otros, como los hechos el año pasado para atender las crisis en Siria y Sudán del Sur», señaló Trujillo en Twitter.

Migración Colombia: Hay más de un 1.200.000 venezolanos en el país

Aseveró que la cantidad de migrantes que se traslada en Colombia continuará en crecimiento, al igual que la demanda de recursos al Estado. Por ello, instó a los organismos internacionales a aportar a la causa.

«Es urgente una mayor movilización de la cooperación internacional, cuya presencia en Colombia agradecemos y reconocemos, ya que la migración continuará aumentando y en esta medida será mayor la necesidad de recursos para la atención de los migrantes», expresó.

Exhortó a que las medidas de los entes internacionales promuevan la salida de Nicolás Maduro del poder, así como el apoyo a los ciudadanos que sufren las consecuencias de la crisis.

«La solución estructural a la crisis migratoria tiene que ver con crear condiciones que permitan el cese del régimen tiránico de Maduro. Por eso también llamamos a la comunidad internacional a incrementar la acción solidaria y las sanciones», apuntó.

