Colombia sueña con llegar más lejos en este mundial

Fuertes emociones se viven en los octavos de final del Mundial Rusia 2018, que ha demostrado estar lleno de sorpresas y en el que todas las selecciones han dejado hasta la última gota de sudor en el terreno para llevarse la victoria. Es en ese contexto que este martes, 03 de julio, a partir de las 2:00 PM, hora de Venezuela, el Estadio Spartak de Moscú recibirá el duelo entre Colombia e Inglaterra. Los cafeteros buscan repetir y mejorar su actuación del mundial pasado, en el que llegaron a los cuartos de final y fueron eliminados por la anfitriona, mientras que los ingleses sueñan con vencer y llevarse el tan esperado segundo título para casa. Según las casas de apuestas consultadas en OddsShark, un empate en tiempo reglamentario entre estos dos equipos no es visto como probable, y que se produzca, se paga a +225.

La selección colombiana llegó a Rusia llena de expectativas, ya que finalmente tendría a sus dos grandes estrellas juntas en el campo, James Rodríguez, quien se destacó muchísimo en el mundial pasado y que ha tenido un paso agridulce por varios equipos del fútbol europeo, y Radamel Falcao, delantero que no pudo jugar en el 2014 debido a una lesión que lo sacó del mundial. No obstante, en su estreno en esta competencia cayeron 1-2 frente al más improbable rival del grupo, la selección de Japón.

En su primer juego, Colombia se mostró errática, nerviosa e imprecisa. Sin embargo, los colombianos ajustaron sus piezas y en el segundo encuentro lograron vencer, y por goleada, a la otra favorita del grupo, la selección de Polonia, que quedó prematuramente eliminada. En el tercer partido, ante Senegal, sufrió más de la cuenta para finalmente vencer 1 gol por 0 y sellar el pase y el liderato del grupo H. Ahora, los colombianos deberán ser más organizados para enfrentar a la dura selección inglesa, una fuerte candidata al título. Para los sitios de apuestas, Colombia no es favorita para llevarse el triunfo, y que lo logre se paga a +310.

En la otra acera, el combinado inglés llegó a Rusia con el firme objetivo de llevarse la copa después de 52 años de haberla conquistado por primera vez. Todos los jugadores del seleccionado inglés juegan en la Premier League de Inglaterra y, a pesar de no tener a grandes figuras del fútbol europeo, han demostrado un gran nivel en sus primeros encuentros en este mundial.

Inglaterra debutó ante Túnez y, en un juego durísimo, logró vencer 2-1 a los africanos, luego, en su segundo compromiso, los británicos arrollaron a Panamá 6-1 y fue cuando el delantero Harry Kane se convirtió en artillero del mundial. En la última jornada del grupo, ya clasificada, Inglaterra cayó ante Bélgica 0-1, en un duelo en el que apenas se jugaba el liderato del grupo y en el que los ingleses dejaron descansando a algunos jugadores, como su gran goleador. Para el encuentro ante Colombia, Inglaterra es la gran favorita de las casas de apuestas consultadas por OddsShark, y que logre el triunfo este martes, se paga a +110.

