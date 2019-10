Comando Sur se reunió con el Gobierno de Colombia para discutir las amenazas regionales

El general de brigada y jefe de los Ejercicios y Asuntos de la Coalición del Comando Sur de Estados Unidos se reunió, este viernes 25 de octubre, con representantes del Gobierno de Colombia para discutir las amenazas regionales, el plan de campaña y la situación de Venezuela.

En la cuenta de Twitter del Comando Sur se indicó que el encuentro se realizó a 35.000 pies en una aeronave.

Asimismo, discutieron las observaciones de la Conferencia de Comandantes y Componentes que se efectuó días atrás en Texas, donde el almirante, Craig Faller, hizo énfasis en las amenazas de las regiones y la situación actual que viven los venezolanos, según reseñó El Nacional.

Destacó que se debe buscar una solución al problema que afecta a los países de América Latina.

