¿Comes plátano con frecuencia?.. su color indica un efecto en tu salud…

Comer plátano es muy común en países occidentales donde esta fruta es muy difundida. Cuando comes plátano, lo haces bien porque te gusta su sabor o porque esperas obtener una cantidad diferente de beneficios para la salud.

Lo cierto es que este bocadillo saludable también le permite recibir la cantidad adecuada de vitaminas además de otros nutrientes variados que nuestro cuerpo necesita dependiendo de su grado de maduración.

¿Conoces los diferentes colores y los beneficios que pueden proporcionar?

El plátano verde

Cada coloración del plátano viene con sus propias ventajas distintivas. Para empezar, los plátanos más verdes son una parte crucial de nuestra dieta cuando luchamos por mantener bajo control nuestro nivel de azúcar en la sangre.

Debido a su bajo índice glucémico, son un excelente aperitivo para quienes deben prestar mucha atención a los niveles de azúcar de su cuerpo. Los plátanos jóvenes y verdes también conducen a un período más largo de saciedad.

Aunque el plátano verde es sólo un plátano todavía inmaduro, contiene un almidón más resistente, un tipo de carbohidrato que no es bien absorbido por el cuerpo y puede generar muchos beneficios para la salud (como el control de la glucosa, el mantenimiento del peso e incluso una disminución de los niveles de colesterol).

El almidón resistente fermentado también sirve como alimento para las bacterias “buenas” que habitan en nuestro intestino y que son esenciales para la salud del sistema digestivo.

El plátano amarillo

Estos plátanos no suelen ser irregulares. También son muy saludables para que los comas. Tienen un sabor más dulce que el plátano verde y joven. El cuerpo también es capaz de digerirlos con bastante facilidad. Cuando un plátano es completamente amarillo, los antioxidantes que contiene pueden proteger nuestros cuerpos de varias enfermedades.

La pulpa del plátano maduro contiene azúcares simples –glucosa, dextrosa y sacarosa– que se transforman en energía inmediata. Por eso es muy recomendable en todas las edades para recuperar energía entre comidas o mientras se está realizando un gran esfuerzo físico.

El plátano amarillo manchado

El plátano amarillo manchado también es rico en antioxidantes y es una excelente opción para los pacientes que actualmente luchan contra los tumores.

Las manchas marrones son en realidad un indicador positivo. Esto significa que el plátano ayudará a descomponer varias células en el cuerpo, especialmente las células anormales que se sabe que causan cáncer.

Los plátanos suaves y marrones

Los plátanos que son suaves y marrones pueden parecer que no tienen mucho que ofrecernos desde el punto de vista de la salud. Un plátano de este color tiende a ser mucho más azucarado que sus contrapartes más ligeras. Sin embargo, estos plátanos vienen con sus propios poderes especiales. Este tipo de plátano contiene triptófano, lo que reduce el estrés y la ansiedad. También son ricos en diversos nutrientes que promueven la salud muscular y ósea.

Ahora que sabe más sobre los diferentes tipos de plátanos y lo que pueden ofrecerle, asegúrate de contar esta historia asombrosa. Si conoces a alguien que consume plátanos por los beneficios para la salud o si es alguien que ama el sabor de esta popular fruta, no hay duda de las ventajas que tienen para ofrecernos.

Precauciones

Se le aconseja limitar el consumo de plátano a personas que padecen problemas de riñones, puesto que a este tipo de personas les resulta complicado expulsar el exceso de potasio del organismo.

