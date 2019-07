Receta de Croquetas de Zanahoria

Ingredientes

– 2 zanahorias

– 1 pimentón rojo

– 1 cebollín

– 5 cucharadas de harina de garbanzo

– Pan Rallado

– Aceite vegetal

– Pimienta

– Curry

– Sal

1. Ralla la zanahoria y pica en juliana el cebollín, y el pimentón rojo. Saltea estos ingredientes en una sartén con aceite. Condimenta con pimienta, curry y sal a gusto.

2. Coloca la harina de garbanzo en un recipiente. Agrega agua y mezcla hasta obtener una consistencia similar a la del huevo batido.

3. Con los vegetales salteados, forma bolitas ovaladas. Una a una, pásalas primero por la mezcla de harina de garbanzo y agua, y luego por pan rallado.

4. Fríe cada croqueta en aceite vegetal hasta que esté bien dorada. Alternativamente, puedes colocarlas en una bandeja, rociarlas con un chorrito de aceite y cocinarlas en horno caliente.

5. Al retirarlas del horno o la sartén, colócalas sobre un papel de cocina para absorber el exceso de aceite.

En : Gastronomía