Comisión de eurodiputados: “Nos expulsan de Venezuela”

Un grupo de eurodiputados denunciaron este domingo, 17 de febrero, que fueron “expulsados de Venezuela” luego de arribar al país para reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino de Venezuela.

“Atención, nos han quitado los pasaportes y nos expulsan de Venezuela”, alertó Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, en su cuenta en Twitter @gonzalezpons.

“No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país (…)”, expresó en un video difundido a través de la red social.

Minutos antes, González Pons tuiteó: “Acabamos de aterrizar en Venezuela. Durante la escala en Santo Domingo tanto la embajadora de la UE como el de España nos han avisado de que vamos a ser expulsados o retenidos”.

“Somos parlamentarios y tenemos una invitación oficial de la Asamblea, si nos detienen o nos expulsan será la demostración definitiva de que aquí ya se han cerrado todas las ventanas y la Unión Europea deberá retirarse de inmediato del grupo de contacto. Y España también”, aseveró.

Además de González Pons, el grupo está conformado por Gabriel Mato, Esther de Lange, Paulo Rangel, Ignacio Salafranca y Juan Salafranca.

Destacó que eran la primera delegación internacional invitada por el líder opositor Guaidó.

