Cómo Comprar Zapatos por Internet para mejorar nuestra Salud

En tiempos en que el deporte del Running es uno de los más practicados alrededor del mundo ya que está demostrado por investigaciones de reconocidas universidades que alarga la vida y ralentiza el envejecimiento del cuerpo.

Poder caminar cómodamente y con un calzado que permita la circulación, sea acolchado y firme, y que además absorba los golpes en pisos sólidos cómo el asfalto, ayuda mucho a la salud, por lo saber elegir qué calzado utilizar siempre es muy bueno para nuestra salud, y a la larga nuestros pies lo agradecerán.

Cuando queremos comprar zapatos, sean deportivos, casuales o formales, muchas veces nos quedamos sin opciones al visitar las tiendas locales, pero cómo para todo (o casi todo) la Internet tiene una solución, las tiendas online de zapatos tanto de las marcas como los malls online, tienen mucha variedad de modelos, colores y precios.

El gran problema: Cuál talla comprar

Si, cuando vamos a una tienda y nos probamos cientos de zapatos antes de elegir el que al final es un premio de resignación, es un problema grande pero las tallas de los zapatos se hicieron para ayudarnos a elegir el mejor zapato que se ajuste a nuestros pies, solo que a veces no tomamos en cuenta los datos que nos muestran las etiquetas.

Las tallas son diferentes en cada país

Aunque la mayoría de los países usan el sistema métrico decimal algunos cómo EEUU, Canadá y Reino Unido siguen con el sistema antiguo basado en pulgadas, lo que nos lleva a la tabla de tallas por país.

Tabla de tallas de calzado de hombres

Talla del Zapato US UK Europa Largo en Cm 5 5 4.5 37.5 23 5.5 5.5 5 38 23.5 6 6 5.5 38.5 24 6.5 6.5 6 39.5 24.5 7 7 6.5 40 25 7.5 7.5 7 40.5 25.5 8 8 7.5 41.5 26 8.5 8.5 8 42 26.5 9 9 8.5 42.5 27 9.5 9.5 9 43 27.5 10 10 9.5 44 28 10.5 10.5 10 44.5 28.5 11 11 10.5 45 29 11.5 11.5 11 45.5 29.5 12 12 11.5 46.5 30 12.5 12.5 12 47 30.5 13 13 12.5 47.5 31 14 14 13.5 49 32 15 15 14.5 50 33 16 16 15.5 51 34v

EXPLICACIÓN DE TAMAÑO de TALLAS DE CALZADO 1. Elija una base de tamaño adecuado en la longitud de sus pies. 2. Haga su pedido en el tamaño de EE. UU., Mientras que las etiquetas del tamaño real de los zapatos pueden aparecer en tamaño CN / EUR 3. El número de tamaño del Reino Unido / EE. UU. De algunas etiquetas puede ser diferente del número de tamaño del Reino Unido / EE. UU. De nuestra tabla de tallas, tome la tabla de tallas como referencia estándar.

Medida del Zapato de acuerdo a pie humano

Manufacturer width Amazon US width 3A, 4A, AAA, AAAA XXN (Extra-Extra Narrow) 2A/B, 2A, AA XN (Extra Narrow) A, B, C, Slim N (Narrow) D, R, Regular M (Medium) E, 2E, EE W (Wide) 3E, 4E, EEE, EEEEE, WW XW (Extra Wide) 5E, 6E, EEEEE, EEEEEE, 2XW XXW (Extra-Extra Wide)

